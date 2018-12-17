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С 25 декабря на Столинщине будет действовать запрет на лов налима

18.12.2018 — Разное | Навiны Палесся  
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С 25 декабря на Столинщине будет действовать запрет на лов налима
С 25 декабря по 28 февраля будет действовать запрет на вылов налима обыкновенного.

В инспекции охраны животного и растительного мира рассказали, что за добычу налима обыкновенного в сроки запрета на его вылов предусматривается административная ответственность в виде штрафа до 50 базовых величин либо уголовная, если будет добыто четыре и более особей этого вида. Кроме того, за каждую пойманную особь налима в период нереста придется выплатить 27 базовых величин в качестве возмещения причиненного природе вреда.

На нерест налим идет небольшими стайками, состоящими из самки и нескольких самцов. Икрометание происходит с конца декабря по февраль. При больших морозах нерест протекает активнее, при оттепелях растягивается на месяц и более.

Татьяна СЕГЕН

 

 
 
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С 25 декабря по 28 февраля будет действовать запрет на вылов налима обыкновенного. В инспекции охраны животного и растительного мира
 
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