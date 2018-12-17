Серьезная победа правительства Румаса: указ о лжепредпринимательстве отменят с 1 января

Руководство правительства анонсировало отмену нашумевшего указа о лжепредпринимательстве несколько месяцев назад. Как стало известно во вторник, уже с начала следующего года указ будет отменен.





"Принято решение о полной отмене данного указа с 1 января 2019 года с одновременной реализации положений, направленных на пресечение лжепредпринимательской деятельности, в Налоговом кодексе", - заявил Кийко во вторник в Палате представителей.





Реестр лжепредпринимателей перестанут пополнять с 1 января. Кроме того, аннулироваться будут не все сделки с такими структурами.





"В каждом конкретном случае, когда будет подозрения по действиям с рискованным субъектом хозяйствования, будут изучаться все обстоятельства. И корректировать налоговую базу будут только на конкретную сделку", - добавил замглавы Минфина.





Президентский указ №488 "О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств" вступил в силу января 2013 года. Перед разработчиками данного документа стояла задача - усилить в стране борьбу с с лжепредпринимательством. В 2010 - 2011 годах правоохранительные органы сотнями возбуждали уголовные дела по статье за лжепредпринимательство, были наложены аресты на сотни мелких и крупных коммерческих структур, речь шла, по данным КГК, МВД, об отмывании денег, полученных незаконным путем, создании так называемы "финок" и "прачечных".





В последние два года ситуация с проверками предпринимателей и "вниманием" к их бизнесу со стороны правоохранительных структур изменилась. Бизнес-сообщество до этого не раз обращалось и к президенту и к правительству рассмотреть вопрос о либерализации законодательства и внесения изменений в данный указ. В начале 2018 года на уровне правительства было заявлено, что такие изменения в указ уже начали готовить. В частности тогда предлагалось убрать из документа ответственность за сделки со лжеструктурами.



