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Серьезная победа правительства Румаса: указ о лжепредпринимательстве отменят с 1 января

18.12.2018 11:31 — Разное | Партизан  
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Указ №488 "О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств" отменят с 1 января 2019 года, заявил во вторник замглавы Минфина Дмитрий Кийко.

Серьезная победа правительства Румаса: указ о лжепредпринимательстве отменят с 1 января
Руководство правительства анонсировало отмену нашумевшего указа о лжепредпринимательстве несколько месяцев назад. Как стало известно во вторник, уже с начала следующего года указ будет отменен.

"Принято решение о полной отмене данного указа с 1 января 2019 года с одновременной реализации положений, направленных на пресечение лжепредпринимательской деятельности, в Налоговом кодексе", - заявил Кийко во вторник в Палате представителей.

Реестр лжепредпринимателей перестанут пополнять с 1 января. Кроме того, аннулироваться будут не все сделки с такими структурами.

"В каждом конкретном случае, когда будет подозрения по действиям с рискованным субъектом хозяйствования, будут изучаться все обстоятельства. И корректировать налоговую базу будут только на конкретную сделку", - добавил замглавы Минфина.

Президентский указ №488 "О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств" вступил в силу января 2013 года. Перед разработчиками данного документа стояла задача - усилить в стране борьбу с с лжепредпринимательством. В 2010 - 2011 годах правоохранительные органы сотнями возбуждали уголовные дела по статье за лжепредпринимательство, были наложены аресты на сотни мелких и крупных коммерческих структур, речь шла, по данным КГК, МВД, об отмывании денег, полученных незаконным путем, создании так называемы "финок" и "прачечных".

В последние два года ситуация с проверками предпринимателей и "вниманием" к их бизнесу со стороны правоохранительных структур изменилась. Бизнес-сообщество до этого не раз обращалось и к президенту и к правительству рассмотреть вопрос о либерализации законодательства и внесения изменений в данный указ. В начале 2018 года на уровне правительства было заявлено, что такие изменения в указ уже начали готовить. В частности тогда предлагалось убрать из документа ответственность за сделки со лжеструктурами.

 
 
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Указ №488 "О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств" отменят с 1 января 2019 года, заявил во вторник замглавы Минфина...
 
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