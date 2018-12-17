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Вместе с женами дипломатов от "тунеядства" тайно освободили еще кого-то. Шпионов?

18.12.2018 11:08 — Разное | Партизан  
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Власти продолжают менять декрет для «тунеядцев» задним числом.

Среди прочего, обновили перечень данных, которые содержатся в базе о не занятых в экономике. Изменения предусмотрены постановлением Совмина от 8 декабря 2018 года № 881.

Блогер и журналист Виктор Малишевский обратил внимание на интересный момент в новом постановлении Совмина:

 
Напомним, что работающие за границей белорусы автоматически попадают в "тунеядцы". Cоставлять списки будут специальные комиссии, которые работают с личной информацией белорусов.

Власти обязали "тунеядцей" оплачивать по полной стоимости такие услуги ЖКХ как подогрев воды и отопление. 

Напомним, что предыдущая версия «тунеядского декрета» вызвала массовые протесты, которые эксперты называют самыми масштабными в Беларуси со времен «перестройки».

 
 
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Власти продолжают менять декрет для «тунеядцев» задним числом.
 
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