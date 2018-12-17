Среди прочего, обновили перечень данных, которые содержатся в базе о не занятых в экономике. Изменения предусмотрены постановлением Совмина от 8 декабря 2018 года № 881.





Блогер и журналист Виктор Малишевский обратил внимание на интересный момент в новом постановлении Совмина:





Напомним, что работающие за границей белорусы автоматически попадают в "тунеядцы". Cоставлять списки будут специальные комиссии, которые работают с личной информацией белорусов.





Власти обязали "тунеядцей" оплачивать по полной стоимости такие услуги ЖКХ как подогрев воды и отопление.





Напомним, что предыдущая версия «тунеядского декрета» вызвала массовые протесты, которые эксперты называют самыми масштабными в Беларуси со времен «перестройки».