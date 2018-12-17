Выручка Белорусской металлургической компании с начала года превысила $2 млрд

По информации пресс-службы ОАО «БМЗ», за январь-ноябрь 2018 г темп роста выручки БМК составляет около 134% к аналогичному периоду 2017 г. Основной ее объем — более 70% — формирует БМЗ, являющийся управляющей компанией холдинга.





Лидирующие позиции с ним разделяют ОАО «Белвторчермет» и ОАО «Белцветмет» с их унитарными предприятиями, ОАО «Речицкий метизный завод» и ОАО «Могилевский металлургический завод». На каждом из указанных предприятий в текущем году наблюдается увеличение объемов выручки от 123 до 158% к аналогичному периоду 2017 г.





Наибольший рост по данному показателю (+58,9%) демонстрирует Могилевский металлургический завод, где в 2016 г был реализован инвестиционный проект по производству черновых осей. За 11 месяцев текущего года ОАО «ММЗ» реализовало 16 432 шт. осей, более 80% данной продукции ушло на экспорт в Россию, Украину, Болгарию и Чехию.









Как отмечают на предприятии, в целом на рост выручки от реализации продукции, товаров, работ и услуг предприятий-участников холдинга «БМК» положительное влияние оказало проведение активной работы по мобилизации внутренних резервов, увеличение объемов реализации продукции в натуральном выражении, повышение эффективности продаж, рост цен на выпускаемую продукцию.





Холдинг «Белорусская металлургическая компания» был создан в 2012 г. В настоящее время в его состав входят 22 предприятия, расположенных во всех областях страны.





«Белорусский металлургический завод» введен в эксплуатацию в 1984 г, преобразован в ОАО в 2012 г. Все акции принадлежат государству.