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Выручка Белорусской металлургической компании с начала года превысила $2 млрд

18.12.2018 11:01 — Разное | Партизан  
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По оперативным данным, объем выручки предприятий, входящих в состав Белорусской металлургической компании (БМК), превысил 2 млрд долл. Такой показатель был достигнут за 11 месяцев и 12 дней 2018 г, что является лучшим результатом за время существования холдинга.

По информации пресс-службы ОАО «БМЗ», за январь-ноябрь 2018 г темп роста выручки БМК составляет около 134% к аналогичному периоду 2017 г. Основной ее объем — более 70% — формирует БМЗ, являющийся управляющей компанией холдинга. 

Лидирующие позиции с ним разделяют ОАО «Белвторчермет» и ОАО «Белцветмет» с их унитарными предприятиями, ОАО «Речицкий метизный завод» и ОАО «Могилевский металлургический завод». На каждом из указанных предприятий в текущем году наблюдается увеличение объемов выручки от 123 до 158% к аналогичному периоду 2017 г. 

Наибольший рост по данному показателю (+58,9%) демонстрирует Могилевский металлургический завод, где в 2016 г был реализован инвестиционный проект по производству черновых осей. За 11 месяцев текущего года ОАО «ММЗ» реализовало 16 432 шт. осей, более 80% данной продукции ушло на экспорт в Россию, Украину, Болгарию и Чехию.


Как отмечают на предприятии, в целом на рост выручки от реализации продукции, товаров, работ и услуг предприятий-участников холдинга «БМК» положительное влияние оказало проведение активной работы по мобилизации внутренних резервов, увеличение объемов реализации продукции в натуральном выражении, повышение эффективности продаж, рост цен на выпускаемую продукцию.

Холдинг «Белорусская металлургическая компания» был создан в 2012 г. В настоящее время в его состав входят 22 предприятия, расположенных во всех областях страны.

«Белорусский металлургический завод» введен в эксплуатацию в 1984 г, преобразован в ОАО в 2012 г. Все акции принадлежат государству. 

 
 
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По оперативным данным, объем выручки предприятий, входящих в состав Белорусской металлургической компании (БМК), превысил 2 млрд долл. Такой показатель был...
 
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