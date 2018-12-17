«Спорт — не лотерея» – Александр Лукашенко требует обеспечить максимальную эффективность госвложений в отрасль

Развитие спорта всегда было и остается неизменным приоритетом государственной политики в Беларуси. Об этом сегодня на совещании по вопросам развития летних видов спорта заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

«Главный показатель — высокий спортивный результат. Все остальное — никому не нужная болтовня, — подчеркнул белорусский лидер. — Спорт — не лотерея. За каждой победой стоит большой труд многих профессионалов — атлета, тренера, врача, ученого. Каждого из вас. Результат складывается из решения конкретных системных вопросов, по которым неоднократно давались поручения».

Президент заявил о необходимости обеспечить максимальную эффективность государственных вложений в отрасль: «Если определились с приоритетными видами спорта, значит, именно туда надо направлять основные ресурсы, как людские, так и материальные».

«Причем движение должно быть синхронным на всех уровнях и во всех аспектах: в подготовке кадров, специализации спортивных школ, информационном сопровождении, финансировании», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко напомнил, что в былые советские времена много внимания уделялось идеологии, стремились воздействовать на наибольшее число населения. «В основе лежало слово. Как известно, времена меняются. Слово никуда не ушло. Я считаю, что живое общение с людьми — это важнейший фактор воздействия. Но появился новый фактор массового воздействия на людей. Осталось только вложить в это нормальную идеологию», — отметил белорусский лидер.

«Спорт — это основа идеологии. Без болтовни, без разговоров выходит один спортсмен или группа спортсменов (не так, как наши хоккеисты недавно «порадовали народ», что одна, что вторая сборная), и в честь этого спортсмена — считай всего народа и всей страны — звучит государственный гимн. Как это поднимает настроение людей, вы знаете. Вот причина особого внимания государства и моего лично к спорту», — подчеркнул глава государства.

Президент констатировал, что в летних видах спорта пока не тот результат, на который страна вправе рассчитывать с учетом уровня поддержки этой сферы. Относительно достойно выступают лишь команды по гребле на байдарках и каноэ, прыжкам на батуте и некоторым видам борьбы. «Вроде бы теннисистки неплохо провели сезон, но вопросов стало и к этому виду спорта не меньше», — отметил Александр Лукашенко.

Наряду с этим он обратил внимание, что представители в таких традиционно сильных для Беларуси видах спорта, как стрельба, гимнастика, легкая атлетика, фехтование, гребля академическая, плавание, лишь изредка попадают на пьедестал мировых первенств. «Игровые виды, судя по всему, вообще туда не стремятся. Я уже сказал о хоккее. Примерно то же можно, исключив БАТЭ, сказать о футболе», — добавил глава государства.

Президент подчеркнул, что необходимо работать персонально с каждым видом спорта, а не вести разговоры о выстраивании некой спортивной вертикали. «Надоело слушать про вашу эту вертикаль. Не в вертикали дело. Хватит у нас вертикали и вертикальщиков», — подчеркнул он.

Александр Лукашенко также поинтересовался, как работают спортивные федерации, председателями большинства из которых избраны известные специалисты в своих видах спорта. Он обратил внимание, что ничего не мешает работать и показывать результаты, но отдельные руководители федераций больше решают личные вопросы, чем занимаются видами спорта.

Президент потребовал, чтобы для талантливых спортсменов в обязательном порядке создавались все необходимые условия и они обеспечивались всем необходимым, особенно атлеты топ-уровня.-0-