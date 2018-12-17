До -18°С ожидается в Беларуси 19 декабря

До 18 градусов мороза, небольшой снег, слабый туман и гололедица ожидаются в Беларуси 19 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдет небольшой снег. Местами изморозь, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов мороза, при прояснениях - минус 13-18. Днем будет от минус 2 по западу до минус 11 градусов по востоку страны.

Фото Владимира Гамановича

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "

Читайте ndsmi.by в " twitter "