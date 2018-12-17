|
До -18°С ожидается в Беларуси 19 декабря
18.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
До 18 градусов мороза, небольшой снег, слабый туман и гололедица ожидаются в Беларуси 19 декабря, сообщили
В среду будет облачно с прояснениями. В отдельных районах пройдет небольшой снег. Местами изморозь, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов мороза, при прояснениях - минус 13-18. Днем будет от минус 2 по западу до минус 11 градусов по востоку страны.
Фото Владимира Гамановича
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Наш канал на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До 18 градусов мороза, небольшой снег, слабый туман и гололедица ожидаются в Беларуси 19 декабря, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)