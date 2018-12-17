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19 декабря православные христиане чтят Николу Зимнего
18.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
19 декабря православные христиане чтят Николу Зимнего. Праздник приурочен ко дню кончины святителя Николая, архиепископа Мирликийского.
К этому святому верующие относятся по-особому почтительно. Святителя Николая называют Божьим угодником, Милостивым, Чудотворцем, защитником сирот, покровителем путешествующих, а иноверцы – «русским Богом». В храмах проходят торжественные службы, послабляется пост. Самое большое, что можно сделать в честь святителя Николая, следуя его примеру, это – примириться с обидчиками, помочь близким, раздать милостыню.Что касается народных примет, то было замечено: если на Николу морозная погода, так это – до конца зимы.
Н. ВОРОНОВИЧ.
19 декабря в храмах Жлобинского благочиния будут возноситься молитвы о тех, кто отбывает срок заключения. Также – это единый для Гомельской епархии день сбора пожертвований для лечения детей.
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19 декабря православные христиане чтят Николу Зимнего. Праздник приурочен ко дню кончины святителя Николая, архиепископа Мирликийского. К этому...
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