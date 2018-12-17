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Попавшим в смертельную аварию на Орловской Jaguar управлял основатель «Дариды» Владимир Делендик
За рулем Jaguar, который проехал на красный сигнал светофора и устроил смертельную аварию на столичной улице Орловской, находился Владимир Делендик, об этом сообщили несколько не связанных между собой источников. Поговорить с бизнесменом AUTO.TUT.BY не удалось — тот бросил трубку. Об обстоятельствах аварии основатель «Дариды» рассказал изданию «
— Да, это был я. Дело случая, — рассказал бизнесмен изданию.
По его словам, машина впереди поехала, и он поехал за ней следом. Скорость была километров 20 в час. И тут удар, автомобили развернуло.
— Теперь моя цель — это помочь семье пострадавшей, чтобы все было по-человечески. Такая моя задача, перед Богом прежде всего. От ответственности я не ухожу. Виноват, значит виноват. Самое дорогое — это человеческая жизнь, а не металл. Я не знаю, виноват я или нет — пусть разбираются органы. Я с себя ответственности не снимаю, — сказал Делендик. — Если бы даже я был прав, то все равно я виноват, потому что должен был предотвратить происшествие. В любом случае я виноват, в любом случае я должен был сделать все, чтобы человека не убить.
Как сообщил бизнесмен, сейчас максимум усилий он направляет на то, чтобы оказать поддержку семье. «У меня было два разговора с дочерью погибшей. Я сказал, что куплю новую машину, организую похороны и окажу другую помощь», — рассказал НН Владимир Делендик.
Напомним,
В результате ДТП водитель Volkswagen и 69-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу, где последняя вскоре
В отношении водителя Jaguar следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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В отношении бизнесмена возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности...
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