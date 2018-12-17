Попавшим в смертельную аварию на Орловской Jaguar управлял основатель «Дариды» Владимир Делендик

За рулем Jaguar, который проехал на красный сигнал светофора и устроил смертельную аварию на столичной улице Орловской, находился Владимир Делендик, об этом сообщили несколько не связанных между собой источников. Поговорить с бизнесменом AUTO.TUT.BY не удалось — тот бросил трубку. Об обстоятельствах аварии основатель «Дариды» рассказал изданию « Наша Нива ».



Владимир Делендик. Фото с сайта nv-online.info

Владимир Делендик входит в топ-200 самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси — 2018 по версии издания «Ежедневник» . Среди активов 66-летнего бизнесмена — «Дарида», производство безалкогольных напитков в Минском районе, дистрибуция в Беларуси, России, Литве, Латвии, Эстонии, Казахстане, Азербайджане, Туркменистане, Испании, Марокко. Дважды (в 2000—2004 гг. и 2004−2008 гг.) депутат нижней палаты белорусского парламента, имеет благодарность президента Беларуси за активное участие в развитии отечественного спорта и совершенствовании спортивной базы в стране, награжден Почетной грамотой Национального собрания и орденами св. Кирилла Туровского и Креста Ефросиньи Полоцкой, содержал футбольную команду «Дарида».

— Да, это был я. Дело случая, — рассказал бизнесмен изданию.

По его словам, машина впереди поехала, и он поехал за ней следом. Скорость была километров 20 в час. И тут удар, автомобили развернуло.

— Теперь моя цель — это помочь семье пострадавшей, чтобы все было по-человечески. Такая моя задача, перед Богом прежде всего. От ответственности я не ухожу. Виноват, значит виноват. Самое дорогое — это человеческая жизнь, а не металл. Я не знаю, виноват я или нет — пусть разбираются органы. Я с себя ответственности не снимаю, — сказал Делендик. — Если бы даже я был прав, то все равно я виноват, потому что должен был предотвратить происшествие. В любом случае я виноват, в любом случае я должен был сделать все, чтобы человека не убить.

Как сообщил бизнесмен, сейчас максимум усилий он направляет на то, чтобы оказать поддержку семье. «У меня было два разговора с дочерью погибшей. Я сказал, что куплю новую машину, организую похороны и окажу другую помощь», — рассказал НН Владимир Делендик.





Напомним, авария произошла 16 декабря, в 09.40, на пересечении улиц Орловской и Нововиленской. По предварительной информации, 66-летний водитель Jaguar ехал по улице Нововиленской со стороны переулка Червякова и на перекрестке с улицей Орловской совершил столкновение с ехавшим от проспекта Победителей по улице Орловской Volkswagen. После столкновения VW наехал на бордюр, снес светофор и опрокинулся на крышу.

В результате ДТП водитель Volkswagen и 69-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу, где последняя вскоре умерла .





В отношении водителя Jaguar следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека).