|
На работу в Польшу и Германию. Куда чаще всего отправляются белорусские мигранты
Основная цель выезда за границу среди белорусов — трудоустройство за границей. К такому выводу пришли специалисты Программы «Ла Страда», проанализировав более 5 тысяч обращений. Они составили портрет белорусского мигранта и рассказали, каким странам отдают предпочтение наши соотечественники.
По наблюдениям специалистов, трудоустройство за границей интересует 39% обратившихся мужчин и 24% женщин. Как показывает мониторинг, самыми популярными направлениями выезда у наших граждан являются Польша и Германия, на третьем месте в рейтинге Россия. В целом «география» вопросов белорусов в 2018 году охватывала 101 страну мира.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Программа «Ла Страда» составила портрет белорусского мигранта и рассказала, в какие страны чаще всего выезжают наши соотечественники
|
Свежие газеты
Архив (Разное)