На работу в Польшу и Германию. Куда чаще всего отправляются белорусские мигранты

Основная цель выезда за границу среди белорусов — трудоустройство за границей. К такому выводу пришли специалисты Программы «Ла Страда», проанализировав более 5 тысяч обращений. Они составили портрет белорусского мигранта и рассказали, каким странам отдают предпочтение наши соотечественники.



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Наблюдения сделаны на основе более 5 тысяч обращений, поступивших в программу «Ла Страда» за 2018 год по вопросам безопасного выезда за границу (данные за период 01.01.2−18−10.12.2018).

По наблюдениям специалистов, трудоустройство за границей интересует 39% обратившихся мужчин и 24% женщин. Как показывает мониторинг, самыми популярными направлениями выезда у наших граждан являются Польша и Германия, на третьем месте в рейтинге Россия. В целом «география» вопросов белорусов в 2018 году охватывала 101 страну мира.

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