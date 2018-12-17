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Гордость семьи Трубиленко

18.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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15 декабря более 9 тысяч солдат осеннего призыва приняли Военную присягу на верность белорусскому народу, дали торжественную клятву достойно исполнять воинский долг по защите независимости Республики Беларусь. В это день в строю новобранцев 336 реактивной артиллерийской бригады, дислоцирующейся в городе Осиповичи, присягнул Родине и хотимчанин рядовой Михаил Трубиленко. В гости к сыну расположение бригады высадился целый десант из родного Хотимска. Поздравить сына с важным для каждого мужчины событием приехали его папа, мама, младшая сестренка, бабушка и дядя.

Восемнадцатилетний Михаил Трубиленко – выпускник Могилевского профессионального электротехнического колледжа. Повестка в армию застала его в ОАО «Хотимский Технокомплекс», где он работал электромонтером. Без лишних раздумий парень собрался на срочную военную службу. И не просто собрался, но и подготовился: подтянул физическую форму, пообщался с родными, имеющими за плечами армейский опыт. Дядя Михаила отслужил «срочку» в войсках РХБЗ, а дедушка – во внутренних войсках, еще в Советской Армии.

Мы встретились с Михаилом и его семьей в свежеотремонтированной казарме, когда прошли первые восторженные эмоции от торжественного ритуала принятия Военной присяги.

– Я очень рад, что меня направили в ракетные войска. Это самый могучий род войск нашей страны, – с гордостью говорит молодой солдат. – Да и от дома недалеко.

Служить в ракетном соединении рядовому Трубиленко и впрямь повезло: на вооружении бригады – новейшая реактивная система залпового огня «Полонез», гордость отечественного военно-промышленного комплекса.

– Когда произносил слова клятвы, то испытал и радость, и гордость, и ответственность, – делится впечатлениями Михаил. – Я буквально чувствовал на себе взгляды моих родных.

Мама солдата – Людмила Михайловна, начальник экономического отдела Хотимского РайПО – призналась, что больше всего боялась «дедовщины» в воинской части. Но ежедневное общение с сыном развеяло эти ожидания. Чувствуя настроения сына, вслушиваясь в нотки его голоса, мама и одной мысли не допустила о чем-то плохом.

Отец – Андрей Николаевич, оператор поточной линии Хотимского льнозавода – гордится, что сын продолжил семейную традицию защищать Родину.

– В нашей части, на удивление, все по-деловому спокойно, – продолжил Михаил. – Я даже не ожидал такого. До армии казалось, что будет очень строго, нельзя будет и шагу в сторону ступить.

Особенным расположением всех молодых солдат пользуется заместитель командира бригады по идеологической работе подполковник Алексей Третьяков – внимательный, заботливый, помогающий дельным советом да и просто добрым словом. Отеческое отношение к себе солдаты ценить умеют.

Новобранец Трубиленко очень быстро привык и к ранним подъемам, и к утренней физической зарядке, да и вообще к воинскому укладу жизни.

– Еще меня поразило отсутствие неуставных взаимоотношений, ведь я о них слышал не единожды, – рассказывает Михаил. – Кроме того, нас отлично кормят, живем в по-армейски красивой теплой казарме, даже система видеонаблюдения есть. Тут не забалуешь!

Рядовому Михаилу Трубиленко навсегда запомнятся первый отрытый окоп на занятии по военно-инженерной подготовке, первый выстрел из боевого автомата на огневой подготовке, первая учебная атака на тактике. И конечно, ритуал принятия Военной присяги.

Интересуюсь его планами на будущее.

– Хочу послужить Родине, набраться мужества, закалиться морально и физически, не отстать от дяди и деда, – рассуждает Михаил. – А если все сложится хорошо, попрошусь остаться на контрактную службу.

– Пусть остается, мы не против, – поддержала сына мама.

Наш разговор внимательно слушала младшая сестра Михаила – голубоглазая Ангелина.

– Миша за этот месяц так изменился – возмужал, повзрослел и… не похудел! – подметила сестренка. – Я очень по нему скучаю…

У девчушки выступили слезы на глазах, она поспешила спрятать их на отцовской груди.

Бабушка Валентина Ивановна приготовила внуку вкусные гостинцы – любимые отбивные, колбаски и, конечно, конфеты.

Андрей Николаевич пожелал сыну достойно отслужить, стать настоящим защитником любимой Беларуси, с честью выполнять приказы командиров, не отлынивать, гордиться своей семьей, своей фамилией.

В свою очередь, Людмила Михайловна надеется, что у командиров ее сына хватит профессионализма и терпения, чтобы из разных по характеру парней сколотить крепкий и дружный коллектив, вернуть родителям здоровых сыновей.

Так и будет. Белорусские воины-ракетчики, как и их «Полонезы» – всегда со знаком качества. Крепкого вам здоровья, защитники Родины, успехов в армейской службе и – мирного неба.

Сергей Алексеевич, «Ваяр», фото автора

 
 
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15 декабря более 9 тысяч солдат осеннего призыва приняли Военную присягу на верность белорусскому народу, дали торжественную клятву достойно исполнять воинский...
 
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