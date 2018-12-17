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Клятва на верность Отчизне

18.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Среди 9 тысяч новобранцев, принявших 15 декабря Военную присягу на верность белорусскому народу, был и уроженец города Хотимска рядовой Максим Таранов, военнослужащий 336 реактивной артиллерийской бригады в городе Осиповичи. В этот знаменательный день поздравить его с важным событием в жизни приехали родные и близкие. Наш корреспондент встретился с солдатом и его гостями.

Максим Таранов – выпускник Могилевского архитектурно-строительного колледжа, техник-строитель. До призыва в армию работал мастером в ОАО «Строительный трест №17» города Могилева. У парня – далеко идущие планы. В этом году он поступил на первый курс строительного факультета Могилевского Белорусско-Российский университета по специальности «инженер-строитель».

Призыв в Вооруженные Силы Максим воспринял как обязательную веху в жизни каждого мужчины, а потому взял академический отпуск. Призваться в 20 лет молодому человеку гораздо легче, чем после окончания университета, когда впереди замаячат престижная работа, создание семьи и рождение детей.

А пока рядовой Таранов и еще несколько десятков солдат осеннего призыва успешно закончили курс начальной военной подготовки, приняли Военную присягу и влились в воинские коллективы ракетчиков Осиповичского гарнизона. В их память навсегда врезались первые шаги в ратную науку: первый отрытый окоп, первая учебная атака, первый меткий выстрел из автомата.

Максим Таранов – парень серьезный. Учеба и трудовой опыт сделали свое дело, а потому в глазах – спокойная уверенность.

– До призыва я не так себе представлял военную службу, думал, что будет много свободного времени, – делится впечатлениями солдат. – Но я понимаю, что армия есть армия: распорядок дня, учебные занятия, дисциплина, субординация… Без этого – никак.

Сегодняшние ракетные соединения и воинские части – высокоинтеллектуальный род войск, под стать нашему герою. Рядовой Таранов будет осваивать мощную реактивную систему залпового огня «Смерч».

– В следующем году, при должном старании, меня в составе расчета возьмут на учения с боевой стрельбой в Казахстан, – признался солдат. – Там, в степях, достаточно пространства, чтобы отточить воинское мастерство ракетчика.

Мама солдата – Наталья Сергеевна, конечно, волновалась за сына, душа была неспокойна. Но увидев возмужавшего сына, успокоилась.

– Вгляделась в его лицо – а сын-то повзрослел, – рассказывает мама. – Он всегда был чем-то старше сверстников, никогда не жаловался на трудности. Да и сейчас не жалуется.

Мама ежедневно по вечерам общается с сыном по телефону, а потому всегда в курсе событий его службы. Зная его гастрономические пристрастия, привезла любимые котлеты и селедку под шубой, ведь он успел соскучиться по вкуснейшим маминым блюдам.

– А вы знаете, – спохватилась Наталья Сергеевна, – эта воинская часть нам почти родная: в свое время в этой же бригаде служил дядя Максима – Владимир Валетко.

Вот это поворот! Только подумал, что это не случайность, а результат территориального принципа комплектования войск, как кто-то из родственников Максима заложил еще один неожиданный вираж:

– К Максиму с поздравлениями приехала его девушкой Татьяна, а ее родной брат тоже служит в этой бригаде. Представляете, Максим будет служить с ним в одном дивизионе! А придет время – глядишь, и породнится…

Вот так неожиданно армейские дороги неразрывно сплетают людские судьбы, незримо связывают армию и общество.

Мама не спускала с сына любящих глаз.

– Желаю тебе, сынок, здоровья, успехов и удачи, – напутствовала своего защитника Наталья Сергеевна. – Пусть служба пролетит быстро…

А мы пожелаем рядовому Максиму Таранову, всем новобранцам, их командирам и начальникам мира на нашей родной белорусской земле.

Сергей Алексеевич, «Ваяр», фото автора

 

 
Теги: Могилев
 
 
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Среди 9 тысяч новобранцев, принявших 15 декабря Военную присягу на верность белорусскому народу, был и уроженец города Хотимска рядовой Максим Таранов,...
 
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