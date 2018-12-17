Районные соревнования по ТПМ в технике горно-пешеходного туризма в залах

15 декабря 2018 года в Дзержинском районном центре туризма и краеведения прошли районные соревнования по туристско-прикладному многоборью в технике горно-пешеходного туризма в залах.

15 декабря 2018 года в Дзержинском районном центре туризма и краеведения прошли районные соревнования по туристско-прикладному многоборью в технике горно-пешеходного туризма в залах, в районных соревнованиях приняли участие 11 команд учреждений образования Дзержинского района. Соревнования проводились в командном и личном зачетах.

С результатами можно ознакомиться ЗДЕСЬ .











