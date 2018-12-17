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Пинчанин похитил Евангелие из храма

18.12.2018 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сотрудники отдела уголовного розыска Пинского ГОВД задержали неработающего мужчину, укравшего Евангелие из православной церкви, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61691.php

Пинчанин похитил Евангелие из храма

Требное Евангелие в металлическом окладе исчезло из пинского храма святых благоверных Петра и Февронии во время службы. Злоумышленник причинил ущерб на сумму Br309. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность вора. Им оказался ранее судимый местный житель 1989 года рождения, похищенное изъято.

Пинским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (кража) УК. Фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы.

 
 
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Сотрудники отдела уголовного розыска Пинского ГОВД задержали неработающего мужчину, укравшего Евангелие из православной церкви, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского...
 
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