Первенство Брестской области по спортивному ориентированию в зале

Соревнования прошли 15 декабря 2018 года на базе ГУО «Средняя школа №33 г. Бреста» и стали настоящим праздником спортивного ориентирования!



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Соревнования собрали рекордное число участников - 433 спортсмена почти из всех регионов области в возрасте от 6 до 60 лет!



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Главный судья соревнований Климков Сергей Васильевич, учитель ГУО «СШ №33» собрал и организовал чёткую работу дружной судейской бригады из числа сотрудников отдела спортивного туризма и ориентирования ГУО «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодёжи» и учителей ГУО «СШ №33 г. Бреста», которая сумела грамотно выполнить очень непростую работу по планированию и постановке дистанций, размещению участников, определению результатов (благодаря электронной отметке протоколы были готовы сразу после финиша).

За 11-летнюю историю данные соревнования прошли путь от несложных дистанций в одном спортивном зале к головокружительным дистанциям этого года, когда были задействованы 2 спортивных зала и 3 этажа школы, где были расставлены 30 (!) контрольных пунктов. Аналогов такому в республике нет!

Спасибо директору школы Пузыне Виктору Ивановичу за понимание (новогодний наряд школы не пострадал…)

Все участники получили сувениры-магнитики, а призёры – дипломы и памятные сувениры.

В командном зачёте I место у команды Ленинского района г. Бреста, II – Берёзовский район, III – г. Барановичи.