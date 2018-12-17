С 1 января действие самого одиозного для бизнеса указа № 488 будет прекращено

С 1 января 2019 года действие указа № 488 будет прекращено. Об этом в парламенте заявил замглавы Минфина Дмитрий Кийко.



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Кийко рассказал, что реестра лжепредпринимателей как такового уже не будет — его перестанут актуализировать с 1 января. И необязательно сделки с этими субъектами будут аннулироваться.

«В каждом конкретном случае, когда будут подозрения по действиям с рискованным субъектом хозяйствования, будут изучаться все обстоятельства. И корректировать налоговую базу будут только на конкретную сделку», — уточнил замминистра.

Напомним, указ № 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» вызывал множество нареканий со стороны бизнес-кругов, их оппонентами выступали силовые ведомства .

По мнению бизнеса, указ по своей сути и не нужен, так как у правоохранительных и контрольных органов достаточно иных «инструментов» для привлечения к ответственности нарушителей законодательства в сфере предпринимательской деятельности: Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, Налоговый кодекс, Бюджетный кодекс, Закон «О бухгалтерском учете и отчетности», Закон «Об экономической несостоятельности (банкротстве)».

Недавно глава Совета по развитию предпринимательства и первый вице-премьер Александр Турчин заявил , что Александр Лукашенко поддержал предложение отменить указ № 488 и дал поручение «рассмотреть возможность имплементировать нормы, которые позволят поставить заслон лжепредпринимательским структурам, в иные нормативные правовые акты».

В конце марта этого года был опубликован проект изменений в указ № 488. Эксперты отмечали, что проект изменений направлен на ликвидацию «перегибов», «перекосов» в отношениях бизнеса с контролирующими органами.

Сам указ был принят в 2012 году. Его главной целью стала борьба с лжепредпринимательством и уклонением от уплаты налогов.