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С 1 января действие самого одиозного для бизнеса указа № 488 будет прекращено
18.12.2018 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
С 1 января 2019 года действие указа № 488 будет прекращено. Об этом в парламенте заявил замглавы Минфина Дмитрий Кийко.
Кийко рассказал, что реестра лжепредпринимателей как такового уже не будет — его перестанут актуализировать с 1 января. И необязательно сделки с этими субъектами будут аннулироваться.
«В каждом конкретном случае, когда будут подозрения по действиям с рискованным субъектом хозяйствования, будут изучаться все обстоятельства. И корректировать налоговую базу будут только на конкретную сделку», — уточнил замминистра.
Напомним, указ № 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» вызывал множество нареканий со стороны бизнес-кругов, их оппонентами выступали
По мнению бизнеса, указ по своей сути и не нужен, так как у правоохранительных и контрольных органов достаточно иных «инструментов» для привлечения к ответственности нарушителей законодательства в сфере предпринимательской деятельности: Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, Налоговый кодекс, Бюджетный кодекс, Закон «О бухгалтерском учете и отчетности», Закон «Об экономической несостоятельности (банкротстве)».
Недавно глава Совета по развитию предпринимательства и первый вице-премьер Александр Турчин
В конце марта этого года был
Сам указ был принят в 2012 году. Его главной целью стала борьба с лжепредпринимательством и уклонением от уплаты налогов.
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С 1 января 2019 года действие указа № 488 будет прекращено. Об этом в парламенте заявил замглавы Минфина Дмитрий Кийко. Кийко рассказал, что реестра...
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