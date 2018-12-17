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Налоговой кодекс-2019: пени по-новому, урезанный сбор с дивидендов, а в налоговую ходить не по прописке

18.12.2018 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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18 декабря в парламенте замминистра финансов Дмитрий Кийко представил законопроект о внесении изменений в некоторые законы. Речь идет о комплексной корректировке Налогового кодекса.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61685.php

Налоговой кодекс-2019: пени по-новому, урезанный сбор с дивидендов, а в налоговую ходить не по прописке

«Подняты все проблемы, обсуждавшиеся за последние годы», — подчеркнул Кийко, представляя депутатам законопроект.

Ключевые нововведения в новой редакции Налогового кодекса:

  • отменить сбор за проезд автотранспортных средств иностранных государств по автодорогам общего пользования Беларуси
  • отменить ставку налога на недвижимость в отношении незавершенного строительства (2%)
  • отменить права местных советов увеличивать до 10 раз ставку налога на недвижимость по неиспользуемым объектам
  • расширить возможности применения инвестиционного вычета по налогу на прибыль за счет его увеличения в 1,5 раза
  • снизить в два раза до 6% ставки налога на прибыль и подоходного налога с физлиц по дивидендам — при некоторых условиях
  • изменить подходы к начислению пеней (она не может превышать сумму доначисленного по результатам проверки налога)
  • разрешить физлицам обращаться в любой налоговый орган, а не только по месту жительства

Кийко также отметил введение практики оценки эффективности налоговых льгот и их отмены в случае неэффективности.

В проект включен принцип презумпции невиновности плательщика. Представитель Минфина также обратил внимание на изменение подхода к плательщикам. В частности, решено не блокировать счета при налоговых претензиях для ранее благополучных плательщиков — у плательщика будет 10 дней для уплаты. Если были нарушения, но долги гасились до 1 числа следующего месяца, операции приостановят не ранее чем через пять дней.

Кийко рассказал, что несколько раз документ рассматривался в правительстве и у главы государства, около 80% замечаний учтено.

Депутат Ольга Политико спросила про последствия ввода БелАЭС и планы расширения использования электромобилей — обсуждалось освобождение от платы за доступ к движению, но эта норма не вошла. Кийко ответил, что идет реформа порядка уплаты этой пошлины, да и роль электромобилей пока непонятна. Поэтому вопрос будет рассмотрен позже.

«Тем более автомобили — это дорогие машины, и непонятно, есть ли смысл стимулировать их покупку таким образом и важно ли это для владельца. Тем более он тоже пользуется дорожной инфраструктурой», — отметил Кийко.

Документ принят в первом чтении.

 
 
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18 декабря в парламенте замминистра финансов Дмитрий Кийко представил законопроект о внесении изменений в некоторые законы. Речь идет о комплексной корректировке...
 
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