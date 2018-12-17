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Налоговой кодекс-2019: пени по-новому, урезанный сбор с дивидендов, а в налоговую ходить не по прописке
18.12.2018 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
18 декабря в парламенте замминистра финансов Дмитрий Кийко представил законопроект о внесении изменений в некоторые законы. Речь идет о комплексной корректировке Налогового кодекса.
«Подняты все проблемы, обсуждавшиеся за последние годы», — подчеркнул Кийко, представляя депутатам законопроект.
Ключевые нововведения в новой редакции Налогового кодекса:
Кийко также отметил введение практики оценки эффективности налоговых льгот и их отмены в случае неэффективности.
В проект включен принцип презумпции невиновности плательщика. Представитель Минфина также обратил внимание на изменение подхода к плательщикам. В частности, решено не блокировать счета при налоговых претензиях для ранее благополучных плательщиков — у плательщика будет 10 дней для уплаты. Если были нарушения, но долги гасились до 1 числа следующего месяца, операции приостановят не ранее чем через пять дней.
Кийко рассказал, что несколько раз документ рассматривался в правительстве и у главы государства, около 80% замечаний учтено.
Депутат Ольга Политико спросила про последствия ввода БелАЭС и планы расширения использования электромобилей — обсуждалось освобождение от платы за доступ к движению, но эта норма не вошла. Кийко ответил, что идет реформа порядка уплаты этой пошлины, да и роль электромобилей пока непонятна. Поэтому вопрос будет рассмотрен позже.
«Тем более автомобили — это дорогие машины, и непонятно, есть ли смысл стимулировать их покупку таким образом и важно ли это для владельца. Тем более он тоже пользуется дорожной инфраструктурой», — отметил Кийко.
Документ принят в первом чтении.
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Налоговой кодекс-2019: пени по-новому, урезанный сбор с дивидендов, а в налоговую ходить не по прописке
18 декабря в парламенте замминистра финансов Дмитрий Кийко представил законопроект о внесении изменений в некоторые законы. Речь идет о комплексной корректировке...
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