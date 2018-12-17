Информация об открытии главных елок города Бреста

Во вторник, 18 декабря 2018 года, состоится открытие главной новогодней елки Ленинского района г.Бреста, которая расположена на улице Набережной Франциска Скорины. Начало в 17.00.



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В четверг, 20 декабря 2018 года, откроют главную елку в Московском районе г.Бреста. Здесь место традиционное — у здания администрации района (г.Брест, улица Московская, 273). Начало в 18:00



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Открытие главное елки города Бреста пройдет в субботу, 22 декабря 2018 года (г.Брест, площадь Ленина). Начало в 17:00.



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