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Информация об открытии главных елок города Бреста
18.12.2018 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
Во вторник, 18 декабря 2018 года, состоится открытие главной новогодней елки Ленинского района г.Бреста, которая расположена на улице Набережной Франциска Скорины. Начало в 17.00.
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Во вторник, 18 декабря 2018 года, состоится открытие главной новогодней елки Ленинского района г.Бреста, которая расположена на улице Набережной Франциска Скорины....
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