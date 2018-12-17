22 декабря работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста



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22 декабря 2018 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет заместитель председателя городского исполнительного комитета Филанович Андрей Андреевич. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 03 86



22 декабря 2018 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г. Бреста проведет управляющий делами администрации Ленинского района г.Бреста Тупица Владимир Константинович.

«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 06 12.



22 декабря 2018 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет первый заместитель главы администрации Московского района города Бреста Метлицкий Вячеслав Валерьевич.

«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 42 40 77.