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22 декабря работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста

18.12.2018 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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22 декабря работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста


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22 декабря 2018 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет заместитель председателя городского исполнительного комитета Филанович Андрей Андреевич. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 03 86 

22 декабря 2018 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Ленинского района г. Бреста проведет управляющий делами администрации Ленинского района г.Бреста Тупица Владимир Константинович. 
«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 06 12. 

22 декабря 2018 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Московского района г. Бреста проведет первый заместитель главы администрации Московского района города Бреста Метлицкий Вячеслав Валерьевич. 
«Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 42 40 77.

 
Теги: Брест
 
 
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22 декабря работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста 22 декабря 2018 года с 9.00 до 12.00...
 
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