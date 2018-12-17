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22 декабря работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
18.12.2018 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
22 декабря работают «прямые телефонные линии» Брестского горисполкома и администраций Ленинского и Московского районов г. Бреста
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22 декабря 2018 года с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» с жителями Бреста проведет заместитель председателя городского исполнительного комитета Филанович Андрей Андреевич. «Прямая телефонная линия» будет проводиться по номеру: (80162) 21 03 86
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