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Американский аналитик рассказал о трудностях с российской ядерной ракетой «Сатана-2»
В России откладывается развертывание межконтинентальных баллистических ракет «РС-28 Сармат» известных на западе как SS-X-30 Satan 2,
Работы над этой ракетой ведутся уже почти десятилетие. «Сатана-2» будет оснащена специальным набором средств, позволяющих преодолевать систему ПРО. Например, боеголовка ракеты, кроме ядерных зарядов, будут нести классические ложные цели: надувные имитаторы боеголовок, пружинистые, уголковые и дипольные отражатели. Также в ракету заложена технология «орбитальной бомбардировки» с нанесением удара по территории США по суборбитальной траектории через Южный полюс Земли.
Первые сообщения о трудностях с ракетой появились еще в 2015 году, тогда говорилось, что график работы сместился, а потом его и вовсе передвинули на два года из-за проблем с качеством комплектующих «Сармата». Не так давно, в мае 2018 года, сам президент России Владимир Путин говорил, что «Сармат» должен был вступить в строй в 2020 году. Называли даже подразделение, которое первым получит это оружие. Но похоже, ракету все еще преследуют проблемы с качеством.
В связи с этим издание вспоминает
Вполне возможно, что проблемы с деталями, санкции и ограничения по договору СНВ приведут к тому, что если «Сарматы» и появятся в российской армии, то не раньше 2021 года.
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Задержка может быть вызвана техническими проблемами с ракетой, спадом российской экономики или сочетанием этих факторов.
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