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Американский аналитик рассказал о трудностях с российской ядерной ракетой «Сатана-2»

18.12.2018 12:35 — Разное | Tut.by  
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В России откладывается развертывание межконтинентальных баллистических ракет «РС-28 Сармат» известных на западе как SS-X-30 Satan 2, пишет военный аналитик Джозеф Тревитик на площадке The Drive. Задержка может быть вызвана техническими проблемами с ракетой, спадом российской экономики или сочетанием этих факторов.


Изображение: YouTube

Работы над этой ракетой ведутся уже почти десятилетие. «Сатана-2» будет оснащена специальным набором средств, позволяющих преодолевать систему ПРО. Например, боеголовка ракеты, кроме ядерных зарядов, будут нести классические ложные цели: надувные имитаторы боеголовок, пружинистые, уголковые и дипольные отражатели. Также в ракету заложена технология «орбитальной бомбардировки» с нанесением удара по территории США по суборбитальной траектории через Южный полюс Земли.

Первые сообщения о трудностях с ракетой появились еще в 2015 году, тогда говорилось, что график работы сместился, а потом его и вовсе передвинули на два года из-за проблем с качеством комплектующих «Сармата». Не так давно, в мае 2018 года, сам президент России Владимир Путин говорил, что «Сармат» должен был вступить в строй в 2020 году. Называли даже подразделение, которое первым получит это оружие. Но похоже, ракету все еще преследуют проблемы с качеством.

В связи с этим издание вспоминает взрыв неизвестной ракеты 10 декабря 2018 года на полигоне Капустин Яр. Одной из версий произошедшего, растиражированной в интернете, стал взрыв ракеты ЗРК С-350 «Витязь». Однако военный аналитик Международного института стратегических исследований Джозеф Демпси подверг сомнению эту версию, написав, что катастрофа не соответствует масштабу зенитной ракеты. Впрочем, никаких доказательств в пользу того, что это была РС-28, тоже нет.

Вполне возможно, что проблемы с деталями, санкции и ограничения по договору СНВ приведут к тому, что если «Сарматы» и появятся в российской армии, то не раньше 2021 года.

 
 
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Задержка может быть вызвана техническими проблемами с ракетой, спадом российской экономики или сочетанием этих факторов.
 
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