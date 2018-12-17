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Россельхознадзор не обещает быстрого снятия запрета на ввоз сухого молока и сливок из Беларуси

18.12.2018 11:47 — Разное | Интерфакс  
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Россельхознадзор не обещает быстрого снятия введенного в июне этого года запрета на ввоз сухого молока и сливок из Беларуси.

Как сообщает служба, рассмотрение вопроса об отмене июньских ограничений будет возможно только после сверки документов о производстве и экспорте этой продукции из Беларуси и выявления всех белорусских компаний, вовлеченных в мошеннические схемы поставок в РФ сухой молочной продукции неизвестного происхождения.

Россельхознадзор с 6 июня из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований запретил поставки из Беларуси некоторых видов сухой молочной продукции в упаковках более 2,5 литра. После разработки специалистами двух стран "дорожной карты" по снятию ограничений право на экспорт такой продукции предоставлено пока только семи предприятиям Беларуси.

Между тем, Россельхознадзор продолжает выявлять мошеннические схемы поставок в РФ из Беларуси сухой молочной продукции неизвестного происхождения. Об этом он в очередной раз поставил в известность компетентные органы Беларуси.

Так, по данным Россельхознадзора, на территории России уже реализовано более 36 тыс. тонн сухих молочных продуктов не белорусского происхождения, но поставляемых под видом продукции Беларуси. Полученные ранее данные из департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси о производственных мощностях молокоперерабатывающих предприятий не совпали с данными о поставляемых в РФ сухих молочных продуктах.

В частности, получено подтверждение об отсутствии у Светлогорского филиала Калинковичского молочного комбината мощностей по производству сухих молочных продуктов, а продукция, якобы произведенная на нем, в Россию поступала.

Россельхознадзор считает, что таким образом в РФ путем ложного транзита могла ввозиться молочная продукция из стран, поставки из которых запрещены в рамках продовольственного эмбарго. Служба запросила документы, по которым белорусские отправители поставляли молочную продукцию в адрес казахстанских, армянских и киргизских получателей, но ответа пока не получила.

 
 
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Россельхознадзор не обещает быстрого снятия введенного в июне этого года запрета на ввоз сухого молока и сливок из Беларуси. Как сообщает служба, рассмотрение...
 
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