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Глава Исполкома СНГ отмечает активность Узбекистана и Туркменистана в рамках Содружества

18.12.2018 11:45 — Разное | Интерфакс  
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Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев заявил, что Узбекистан и Туркменистан значительно активизировали свою деятельность в рамках Содружества.

"Позитивные итоги (текущего года - ИФ) - это шаги, предпринятые руководством Узбекистана по активизации деятельности в рамках СНГ", - сказал С.Лебедев журналистам во вторник в Минске.

По его словам, Узбекистан присоединился к целому ряду договоров и соглашений Содружества, начал работу в межпарламентской ассамблее СНГ.

"Узбекистан стал сопредседателем в Содружестве с перспективой стать председателем в 2020 году",- добавил глава исполкома.

"Не может не радовать и активность Туркменистана. Через две недели он станет представителем в Содружестве. Представлена очень содержательная концепция председательства Туркменистана", - продолжил С.Лебедев.

Глава Исполкома также сообщил, что и Узбекистан, и Туркменистан с 1 января займут свои квотные должности в Исполкоме СНГ. "Раньше эти должности были вакантны, и мы ждём приезда наших новых коллег - это очень солидные люди", - резюмировал он.

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев заявил, что Узбекистан и Туркменистан...
 
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