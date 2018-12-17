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Минфин прогнозирует госдолг Беларуси на конец 2019 года в размере Br55,1 млрд

18.12.2018 11:42 — Разное | Интерфакс  
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Государственный долг Беларуси на конец 2019 года должен составить Br55,1 млрд, или 41,6% к ВВП, сообщил первый заместитель министра финансов Беларуси Юрий Селиверстов в парламенте во вторник.

"На конец 2019 года государственный долг составит Br55,1 млрд, или 41,6% к ВВП при пороговом значении 45%", - сказал Ю.Селиверстов, представляя проект бюджета на 2019 год.

Он сообщил, что в следующем году потребуется погасить в эквиваленте Br5,8 млрд госдолга, причем 96% (в эквиваленте $2,5 млрд) - это валютный долг. Еще около Br3 млрд (на 25,8% больше, чем в 2018 году) будет направлено на обслуживание госдолга.

Как проинформировал Ю.Селиверстов, на погашение части государственного долга предлагается направить Br2,8 млрд в эквиваленте недолговых источников, в том числе вывозные таможенные пошлины на нефтепродукты (порядка $627 млн), доходы от перетаможки российской нефти ($523 млн), остатки средств бюджета (около Br213 млн) для погашения долга в национальной валюте.

"В целях рефинансирования долга необходимо будет привлечь $1,4 млрд. Кроме того, для недопущения падения уровня международных резервных активов ниже двумесячного объема импорта, планируется привлечь порядка $517 млн", - рассказал Ю.Селиверстов.

Он уточнил, что в качестве потенциальных инструментов привлечения несвязанных кредитных ресурсов рассматриваются выпуск государственных облигаций на внутреннем финансовом рынке в размере $370 млн и внешние заимствования (порядка $1,5 млрд).

"В стадии проработки условия привлечения кредита правительства Российской Федерации на рефинансирование долговых обязательств в сумме порядка $1 млрд. Также проводится активная работа по выходу на финансовые рынки российской федерации и Китая", - заметил Ю.Селиверстов.

 
 
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Государственный долг Беларуси на конец 2019 года должен составить Br55,1 млрд, или 41,6% к ВВП, сообщил первый заместитель министра финансов Беларуси Юрий Селиверстов в...
 
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