Александр Лукашенко поздравил Белорусский союз журналистов с 60-летием. Поздравление размещено на официальном сайте президента республики.

Глава государства отметил, что объединение своей работой заслужило признание медиасообщества как в Беларуси, так и за рубежом. «За прошедшие годы союз стал одним из самых авторитетных творческих объединений страны», – говорится в поздравлении президента.



Лукашенко отметил, что пройденный организацией путь отражает историю становления белорусских средств массовой информации.

«Во многом благодаря усилиям вашей организации удалось сохранить и приумножить их лучшие традиции. Сейчас, в эпоху интернета, журналистское сообщество продолжает служить людям, выполнять свое предназначение – честно и объективно рассказывать белорусской и зарубежной аудитории о событиях в стране и мире», – отметил глава государства.