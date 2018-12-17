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Лукашенко поздравил Белорусский союз журналистов с 60-летием

18.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Александр Лукашенко поздравил Белорусский союз журналистов с 60-летием. Поздравление размещено на официальном сайте президента республики.

Глава государства отметил, что объединение своей работой заслужило признание медиасообщества как в Беларуси, так и за рубежом. «За прошедшие годы союз стал одним из самых авторитетных творческих объединений страны», – говорится в поздравлении президента.

Лукашенко отметил, что пройденный организацией путь отражает историю становления белорусских средств массовой информации.

«Во многом благодаря усилиям вашей организации удалось сохранить и приумножить их лучшие традиции. Сейчас, в эпоху интернета, журналистское сообщество продолжает служить людям, выполнять свое предназначение – честно и объективно рассказывать белорусской и зарубежной аудитории о событиях в стране и мире», – отметил глава государства.

 



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По словам президента, «за прошедшие годы союз стал одним из самых авторитетных творческих объединений страны».
 
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