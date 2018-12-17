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Беларусь и Пакистан запланировали товарооборот в миллиард долларов
18.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Беларусь намерена довести товарооборот с Пакистаном до миллиарда долларов, заявил президент Александр Лукашенко на встрече с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Пакистана Зубайром Махмудом Хаятом. Стороны планируют развивать отношения в военно-технической сфере и не только, передает телеканал «МИР 24».
«Армия в Пакистане – это не просто армия. Вы несете огромную экономическую и социальную нагрузку. Если вы увидите что-то из наших товаров, которые подходят для армии и нужд вашей страны, мы готовы поставлять эти товары. В том числе вместе производить подобные товары с пакистанскими специалистами, создав там, на месте, совместные предприятия», – отметил президент Беларуси.
На память об этой встрече Лукашенко и Махмуд Хаят обменялись подарками. Белорусский лидер вручил гостю кортик и конфеты «Президент».
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Александр Лукашенко провел встречу с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Пакистана Зубайром Махмудом Хаятом.
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