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Лукашенко: Не дай бог уедет за рубеж хоть один способный спортсмен

18.12.2018 12:49 — Разное | Tut.by  
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Александр Лукашенко на совещании по развитию летних видов спорта поставил задачу приложить максимум усилий для того, чтобы юные талантливые атлеты не уезжали из Беларуси в другие страны, сообщает пресс-служба президента Беларуси.


— Предупреждаю категорически: не дай бог уедет за рубеж хоть один способный спортсмен, сразу же пойдет по вертикали проверка, почему уехал. Мы никого держать не должны, но вы должны заключить с каждым ребенком (с родителями) договор. Они здесь вырастают чемпионами, а едут или от нашей «бязглуздіцы», или потому, что им там, как вы говорите, бабла отвалили. Так заплати — это в договоре должно быть прописано — заплати за свою подготовку и будь свободен. За эти деньги мы подготовим других, — сказал Александр Лукашенко.

— Я это говорю уже не первый год. Но не дай бог это не будет реализовано — мало не покажется ни председателям федераций, ни наблюдательным советам, ни исполкому НОК, ни другим, — предупредил руководитель страны и Национального олимпийского комитета.

 
 
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Александр Лукашенко на совещании по развитию летних видов спорта поставил задачу приложить максимум усилий для того, чтобы юные талантливые атлеты не уезжали из...
 
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