Лукашенко: Не дай бог уедет за рубеж хоть один способный спортсмен

Александр Лукашенко на совещании по развитию летних видов спорта поставил задачу приложить максимум усилий для того, чтобы юные талантливые атлеты не уезжали из Беларуси в другие страны, сообщает пресс-служба президента Беларуси.



— Предупреждаю категорически: не дай бог уедет за рубеж хоть один способный спортсмен, сразу же пойдет по вертикали проверка, почему уехал. Мы никого держать не должны, но вы должны заключить с каждым ребенком (с родителями) договор. Они здесь вырастают чемпионами, а едут или от нашей «бязглуздіцы», или потому, что им там, как вы говорите, бабла отвалили. Так заплати — это в договоре должно быть прописано — заплати за свою подготовку и будь свободен. За эти деньги мы подготовим других, — сказал Александр Лукашенко.

— Я это говорю уже не первый год. Но не дай бог это не будет реализовано — мало не покажется ни председателям федераций, ни наблюдательным советам, ни исполкому НОК, ни другим, — предупредил руководитель страны и Национального олимпийского комитета.