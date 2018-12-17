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Лукашенко: Не дай бог уедет за рубеж хоть один способный спортсмен
Александр Лукашенко на совещании по развитию летних видов спорта поставил задачу приложить максимум усилий для того, чтобы юные талантливые атлеты не уезжали из Беларуси в другие страны, сообщает
— Я это говорю уже не первый год. Но не дай бог это не будет реализовано — мало не покажется ни председателям федераций, ни наблюдательным советам, ни исполкому НОК, ни другим, — предупредил руководитель страны и Национального олимпийского комитета.
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Александр Лукашенко на совещании по развитию летних видов спорта поставил задачу приложить максимум усилий для того, чтобы юные талантливые атлеты не уезжали из...
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