Указ о лжепредпринимательстве отменят с Нового года

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В споре между силовиками, отстаивающими указ, и бизнес-кругами, критикующими его, победили сторонники отмены одиозного документа.

С 1 января 2019 года действие указа N 488 будет прекращено. Реестр лжепредпринимателей перестанут актуализировать с 1 января. Сделки с компаниями из этого списка необязательно будут аннулироваться, пояснил замминистра финансов Дмитрий Кийко сегодня в парламенте, сообщает TUT.BY.

Как пояснил министр, при подозрениях в сотрудничестве с лжепредпринимателями проверяющие органы будут изучать все обстоятельства сделки. При выявлении факта заключения сделки с лжепредпринимательской структурой налоговая база будет корректироваться только на эту конкретную сделку.

Указ о лжепредпринимательстве был принят в 2012 году. Бизнес-сообщество неоднократно указывало на ненужность указа, поскольку у контролирующих органов хватает законодательных инструментов для привлечения к ответственности предпринимателей-нарушителей: Гражданский, Уголовный, Налоговый, Бюджетный кодексы, Закон «О бухгалтерском учете и отчетности», Закон «Об экономической несостоятельности (банкротстве)».

Активным сторонником сохранения указа был Комитет госконтроля. Правки в указ и перспектива его отмены были восприняты как попытка связать руки контролирующим органам. В качестве аргумента указывалось , что в том числе благодаря действию указа удалось «в десятки раз» снизить «присутствие в экономике субъектов хозяйствования с признаками лжеструктур».

Ранее правительству было поручено рассмотреть возможность закрепления отдельных положений указа в иных нормативных правовых актах. Замминистра рассказал, что статью Общей части "Права плательщиков" Налогового кодекса предлагается дополнить правом использовать информацию о субъектах хозяйствования и их деятельности, размещаемую налоговыми органами в интернете на едином портале электронных услуг, передает БЕЛТА . Это позволит компаниям проверять деловую репутацию своих бизнес-партнеров, не возлагая на государство ответственность за несвоевременное выявление лжепредпринимателей.