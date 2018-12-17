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Во время пожара в индийской больнице погибли 8 человек, еще 145 пострадали
Новости Индии. Пожар в индийской больнице унес жизни 8 человек. Пламя с огромной скоростью распространилось по 5-этажному зданию, заблокировав путь к отступлению многим пациентам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате происшествия пострадали 145 человек. Эксперты подозревают, что ЧП произошло из-за короткого замыкания.
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Новости Индии. Пожар в индийской больнице унес жизни 8 человек. Пламя с огромной скоростью распространилось по 5-этажному зданию, заблокировав путь к отступлению...
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