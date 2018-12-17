ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Протестующие против нового трудового законодательства граждане Венгрии осадили здание медиакомпании

18.12.2018 12:53 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Венгрии. Порядка 1000 активистов собрались под окнами телеканала и настаивали, чтобы их требования были объявлены в эфире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие против нового трудового законодательства граждане Венгрии осадили здание медиакомпании

Нескольким депутатам оппозиционных партий венгерского парламента удалось проникнуть в здание, однако их быстро вывели сотрудники службы безопасности.

Протестующие против нового трудового законодательства граждане Венгрии осадили здание медиакомпании

Напоминаем, акции протеста в столице Венгрии вспыхнули 12 декабря после принятия закона, который повышает количество допустимых сверхурочных часов работы с 250 до 400 в год.

Протестующие против нового трудового законодательства граждане Венгрии осадили здание медиакомпании
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Венгрии. Порядка 1000 активистов собрались под окнами телеканала и настаивали, чтобы их требования были объявлены в эфире, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
Топ провальных подарков на Новый год. Психолог предупреждает о действительно плохих идеях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика