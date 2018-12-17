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Голосование по Brexit перенесено на середину января

18.12.2018 12:51 — Разное | СТВ  
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Новости Великобритании. Британский парламент проголосует по итоговому соглашению о выходе Великобритании из ЕС в середине января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Голосование по Brexit перенесено на середину января

По словам премьер-министра, обсуждение документа начнется на неделе после 7 января, а уже на следующей состоится само голосование.

Голосование по Brexit перенесено на середину января

Вынести свое решение касательно проекта сделки по Brexit британские депутаты должны были еще 11 декабря, однако Тереза Мэй перенесла дату заседаний из-за неуверенности в том, что документ в нынешнем виде поддержит большинство парламентариев.
 
 
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Новости Великобритании. Британский парламент проголосует по итоговому соглашению о выходе Великобритании из ЕС в середине января, сообщили в программе Новости «24...
 
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