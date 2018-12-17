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Голосование по Brexit перенесено на середину января
Новости Великобритании. Британский парламент проголосует по итоговому соглашению о выходе Великобритании из ЕС в середине января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По словам премьер-министра, обсуждение документа начнется на неделе после 7 января, а уже на следующей состоится само голосование.
Вынести свое решение касательно проекта сделки по Brexit британские депутаты должны были еще 11 декабря, однако Тереза Мэй
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Новости Великобритании. Британский парламент проголосует по итоговому соглашению о выходе Великобритании из ЕС в середине января, сообщили в программе Новости «24...
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