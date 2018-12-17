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Губернатор Нью-Йорка планирует легализовать марихуану в 2019 году

18.12.2018 12:46 — Разное | СТВ  
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Новости США. Законопроект, согласно которому употребление каннабиса не будет возбраняться, поступит в парламент штата в начале 2019-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Губернатор Нью-Йорка планирует легализовать марихуану в 2019 году

По мнению губернатора, регулирование, легализация и налогообложение использования рекреационной марихуаны положит конец «неоправданной криминализации».

Губернатор Нью-Йорка планирует легализовать марихуану в 2019 году

В настоящее время марихуана легализована в 10 из 50 американских штатов, а также в столичном округе Колумбия.
 
 
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Новости США. Законопроект, согласно которому употребление каннабиса не будет возбраняться, поступит в парламент штата в начале 2019-го, сообщили в программе Новости...
 
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