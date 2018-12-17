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Задержаны предполагаемые пособники страсбургского стрелка

18.12.2018 11:52 — Разное | СТВ  
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Новости Франции. Во Франции задержали предполагаемых сообщников страсбургского стрелка. Полицейские считают, что двое взятых под стражу мужчин помогали преступнику с приобретением оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из них – близкий родственник нападавшего. Ему предъявлены обвинения в преступном сговоре с террористами. Он будет содержаться под стражей до суда.

Задержаны предполагаемые пособники страсбургского стрелка

Напоминаем, жертвами стрельбы у рождественской ярмарки в Страсбурге стали пять человек. Около 10 пострадавших до сих пор остаются в больнице. Злоумышленник был ликвидирован правоохранителями.
 
 
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Новости Франции. Во Франции задержали предполагаемых сообщников страсбургского стрелка. Полицейские считают, что двое взятых под стражу мужчин помогали...
 
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