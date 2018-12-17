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Задержаны предполагаемые пособники страсбургского стрелка
Новости Франции. Во Франции задержали предполагаемых сообщников страсбургского стрелка. Полицейские считают, что двое взятых под стражу мужчин помогали преступнику с приобретением оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один из них – близкий родственник нападавшего. Ему предъявлены обвинения в преступном сговоре с террористами. Он будет содержаться под стражей до суда.
Напоминаем, жертвами стрельбы у рождественской ярмарки в Страсбурге стали
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Новости Франции. Во Франции задержали предполагаемых сообщников страсбургского стрелка. Полицейские считают, что двое взятых под стражу мужчин помогали...
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