|
Под Солигорском 93-летний мужчина погиб в результате опрокидывания Volkswagen
Новости Беларуси. В Солигорском районе автомобиль съехал в кювет и перевернулся.
По
В результате аварии в больнице скончался пассажир транспортного средства – 93-летний мужчина. Он находился на заднем сидении автомобиля и не был пристегнут ремнем безопасности.
Водитель была в трезвом состоянии, пристегнута, на автомобиле были зимние шины и был пройден техосмотр.
Проводится проверка.
В этот же день жуткая авария произошла под Толочином.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Солигорском районе автомобиль съехал в кювет и перевернулся. По информации УГАИ УВД Минского облисполкома, авария произошла утром...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)