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Проект бюджета на 2019 год сформирован с профицитом в 1,7 миллиарда рублей
Новости Беларуси. В эти минуты в первом чтении документ рассматривают депутаты Палаты представителей. К обсуждению парламентариев 18 декабря также обновленный Налоговый кодекс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В повестке заседания и другие вопросы.
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Новости Беларуси. В эти минуты в первом чтении документ рассматривают депутаты Палаты представителей. К обсуждению парламентариев 18 декабря также обновленный...
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