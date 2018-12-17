|
«Это какой-то позор». Суд оставил в силе решение о продлении ареста Кокорина и Мамаева
Суд отклонил апелляции нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева против продления ареста на два месяца, передает корреспондент
Таким образом, футболисты останутся в СИЗО «Бутырка» до 8 февраля. Аналогичное решение было принято в отношении младшего брата Кокорина Кирилла и друга игроков Александра Протасовицкого. При этом молодые люди имеют право обжаловать вердикт суда.
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев эмоционально отреагировал на решение суда отклонить апелляции.
— Это какой-то позор, — передает слова Мамаева корреспондент «Чемпионата».
Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий стали зачинщиками двух драк в центре Москвы 8 октября. В результате инцидентов пострадали три человека. В качестве меры пресечения суд избрал для них заключение под стражу на два месяца. Позже арест был продлен еще на два месяца, до 8 февраля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд отклонил апелляции нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева против продления ареста на два месяца.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)