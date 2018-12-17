«Это какой-то позор». Суд оставил в силе решение о продлении ареста Кокорина и Мамаева

Суд отклонил апелляции нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева против продления ареста на два месяца, передает корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.



Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото с сайта pikabu.ru

Таким образом, футболисты останутся в СИЗО «Бутырка» до 8 февраля. Аналогичное решение было принято в отношении младшего брата Кокорина Кирилла и друга игроков Александра Протасовицкого. При этом молодые люди имеют право обжаловать вердикт суда.

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев эмоционально отреагировал на решение суда отклонить апелляции.

— Это какой-то позор, — передает слова Мамаева корреспондент «Чемпионата».

Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий стали зачинщиками двух драк в центре Москвы 8 октября. В результате инцидентов пострадали три человека. В качестве меры пресечения суд избрал для них заключение под стражу на два месяца. Позже арест был продлен еще на два месяца, до 8 февраля.