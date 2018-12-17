Топ провальных подарков на Новый год. Психолог предупреждает о действительно плохих идеях

Закройте глаза и представьте красиво упакованный подарок. Что же внутри? Обертка сорвана, коробка открыта — и эмоции меняются. Перед глазами нечто, что вызывает чувство смятения и растерянности, которые никак не вяжутся с изначальными захватывающими ожиданиями. Хотя бы раз в жизни каждый получал подобный «сюрприз». Как не оказаться на месте человека, который дарит разочарование? GO.TUT.BY рассказала психолог Александрина Борисевич.



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— Умение выбирать подарки — это навык. Одни приобретают его быстро, другим же приходится долго тренироваться.

Пока еще не выработали навык? Не беда, вы всегда можете спросить у адресата, чего бы ему хотелось. В этом нет ничего зазорного — зато вы точно будете уверены, что выбрали действительно необходимую вещь.

И все же, давайте поговорим о распространенных ошибках: подарках, которые дарить не стоит, если вас об этом не попросили.

Абонемент в спортзал или сертификат в салон красоты

Александрина Борисевич, психолог, магистр психологических наук, член Белорусского общества психологов, автор блога в инстаграме psychologist.notes. Фото: из личного архива

— Если вы пока недостаточно хорошо знаете человека, лучше не экспериментировать: получатель может воспринять ваш дар как намек на его несовершенную внешность.

Данные подарки болезненны для людей с заниженной самооценкой. Например: ваш знакомый жалуется на лишние кило, и логично, что однажды ему-таки преподнесут абонемент в спортзал, ведь он сам легализовал тему лишнего веса. Но к такому подарку человек не всегда готов. «Проблема есть, поговорить могу, решать не хочу», — таков личный выбор человека и его необходимо уважать.

Поэтому не рекомендую дарить то, о чем вы услышали, когда знакомый изливал вам душу. Он хотел разделить с вами переживание, а не получить готовое решение. Если бы все было так просто, человек давно бы занялся этой проблемой. Однажды он придет к данному решению сам, и, возможно, именно то, что вы его просто послушали без готовых «подарочных советов», подтолкнет его к первому шагу.

Хотите сделать человеку приятное? Выбирайте то, от чего у него горят глаза, когда он вам об этом говорит. Такой подарок точно принесет радость.

«Несчастливые» подарки

— Некоторые вещи дарить не полагается по народным приметам. Например, считается, что плохо преподносить зеркало, тапочки или набор ножей.

Если человек суеверен или набожен, обязательно учтите это. Из желания не обидеть человек может принять сюрприз, но, поверьте, осадок у него останется.

Если не знаете, суеверен человек или нет, это всегда можно проверить в сдержанной беседе на такую тему.

Банальности

— Слишком предсказуемые вещи — это скучно. Получая в подарок носки, шарф, варежки, косметические наборы и так далее, человек делает вывод, что ваши отношения равны дежурному подарку.

Процесс дарения и выбора вещи не должен быть небрежным, ведь зачем тогда вообще делать подарки? Если ситуация безвыходная, попробуйте даже банальный сувенир преподнести креативно. Носки — с героями любимого фильма, шарф — с принтом любимой группы (или просто свяжите своими руками). Вместо косметического набора из ближайшего супермаркета соберите его самостоятельно, выведывая окольными путями предпочтения вашего знакомого. Оригинальность вполне способна вдохнуть вторую жизнь в привычные вещи.

Символичные подарки

— Символика Нового года… куда же без нее. Да, такие подарки универсальны и для коллег, и для друзей. Но тут главное — помнить предыдущее правило. Не опускайтесь до банальностей. Магнитик на холодильник или свечка, которые попадаются на глаза на каждом шагу, явно указывают на то, что вы не тратили много времени на поиски сюрприза.

Заведомо невкусные сладости

— Вкусности под елочкой — прекрасная новогодняя традиция, не так ли? Сладкое стимулирует выработку дофамина, а он в свою очередь является гормоном счастья, радости и удовольствия. Лакомому подарочку рады все, это правило не работает лишь в очень редких случаях.

Другое дело, когда вы приобретаете коробочку с заведомо невкусными конфетами — в очень дешевой, но симпатичной упаковке. Опять же, обратитесь к себе и своим чувствам. Подумайте сами, было бы вам приятно получить очередного шоколадного Деда Мороза, который и вкуса-то толком не имеет? Будьте искренни с собой. Ваше подсознание подскажет, что выбрать из огромного разнообразия сладких товаров.

А еще, почему бы не испечь, допустим, имбирные пряники самостоятельно? Если собственную выпечку красиво оформить, ваш подарок будет не хуже предложений масс-маркета.

Бестактные подарки

— Традиция низко подтрунивать над коллегами или родственниками все еще жива. До сих пор находятся шутники, которые обожают дарить подарки «с приколом», например, — галстук и трусы для стриптиза или коробку, из которой выскакивает жутчайший клоун.

Подарок выражает наши чувства, желание сделать другому приятное. Шутливые же презенты предназначены исключительно для радости самого дарящего. Далеко не каждый готов посмеяться над собой. Откажитесь от таких идей, особенно в коллективе. Ваше желание поднять настроение себе и коллегам за счет чувств конкретного человека как минимум бестактно.

Подумайте, подарили бы вы подобный подарок, например, своей маме? Думаю, нет. Так почему же готовы провернуть данный трюк с кем-то еще? В Новый год хочется волшебства, а не прикола.

Цветы

— Цветы на новый год — это веяние европейской моды. И, учитывая наш менталитет, немногие поймут. У нас этот презент обычно не ассоциируется с новогодним праздником. Если собираетесь преподнести обычные розы, такой вариант вряд ли будет оценен.

Если все же хочется купить именно цветы, тут я снова голосую за оригинальность. Можно выбирать букет с тематикой Нового года. Например, с мандаринами, еловыми ветками и шишками. Это приятный и запоминающийся подарок и для начальника, и для коллег. В таком виде ваш сюрприз обязательно запомнится и порадует.

Принципы выбора подарка на Новый год:

— Будьте оригинальным. Проявите креатив, вложите частичку души — это лучшая благодарность, которую вы можете выразить другому.

— Не покупайте очень дорогих для своего бюджета вещей. Особенно для людей, которых едва знаете. Задайте сперва себе вопрос: что вами движет? Честный ответ может вас разочаровать. Например, затратный подарок может поставить человека в позицию должника. Но вас сильно ударит по кошельку. Стоит ли самоутверждение потраченных денег?

— Отделяйте свои вкусы от вкусов получателя. Не бегите покупать то, что вам дико понравилось. Подумайте, понравится ли эта вещь человеку, которому вы собираетесь ее дарить. Частая проблема, которая заставляет удивляться тех, кто вроде бы так старался!

— Думайте о чувствах, которые хотите передать другому.

— Уделите внимание упаковке. В Новый год этот пункт особенно актуален. Чем красивее обертка, коробка или пакетик, тем интереснее открывать свой подарок.