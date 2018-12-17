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Жириновский уверен, что белорусы хотят в состав России

18.12.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Жириновский уверен, что белорусы хотят в состав России

Депутат Госдумы и глава ЛДПР считает, что большинство белорусов поддержало бы на референдуме вхождение в состав России.

«Я уверен, если сейчас провести в Белоруссии референдум о возвращении в состав России — абсолютное большинство поддержит это», — написал политик в Telegram.

Свое мнение он объяснил результатом голосования 1990 года, когда 82% белорусов проголосовали за сохранение СССР.

Жириновский упрекнул Лукашенко в попытке «усидеть на двух табуретках».

«Нужно понять: или наши взаимоотношения рыночные, или входите в состав России и получайте низкие цены. А Александр Григорьевич хочет усидеть на двух табуретках. И суверенитет сберечь, и получить внутрироссийские цены на газ, чтобы зарабатывать на перепродаже. Так не бывает», — написал он.

 
 
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Депутат Госдумы и глава ЛДПР считает, что большинство белорусов поддержало бы на референдуме вхождение в состав России. «Я...
 
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