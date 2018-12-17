Стали известны лауреаты «Национальной кинопремии Беларуси»

Минск, 18 декабря 2018 года. Республиканский конкурс «Национальная кинопремия Беларуси» проводится впервые. В этом году победителями стали участники в 20 номинациях:

Лучший фильм в игровой форме - «Внутри себя»

Лучший телесериал в игровой форме - «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..-2»

Лучшая главная мужская роль - Петр Юрченков (посмертно), «Следы на воде»

Лучшая главная женская роль - Вера Полякова-Макей, «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..-2»

Лучшая женская роль второго плана - Валентина Гарцуева, «Снайпер. Офицер СМЕРШ»

Лучшая мужская роль второго плана - Виктор Васильев, «Окна дома твоего»

Лучший фильм в неигровой форме - «Дебют»

Лучший фильм в анимационной форме - «Волчишко»

Лучший короткометражный фильм - «Последний шанс»

Лучшая режиссерская работа - Александр Анисимов, «Следы на воде»

Лучший сценарий - Дмитрий Якутович, «Боевая машина»

Лучшая операторская работа - Дмитрий Рудь, «Следы на воде»

Лучшая работа художника-постановщика - Алла Матюшевская, «Марк Шагал. Начало»

Лучшая работа художника по костюмам - Наталья Сардарова, «Следы на воде»

Лучшая музыка к фильму - Виктор Копытько, «Следы на воде»

Лучший монтаж фильма - Ольга Решетникова, «Следы на воде»

Лучший звукорежиссер фильма - Владимир Суходолов, «Следы на воде»

Лучший дебют в кино по номинациям в номинации «Лучшая мужская роль» - Артем Курень, «Следы на воде»

За выдающийся вклад в белорусский кинематограф - Рыбарев Валерий Павлович, кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств БССР

За выдающийся вклад белорусских кинематографистов в зарубежный кинематограф - Гостюхин Владимир Васильевич, народный артист Беларуси





Лауреатам вручили статуэтки в виде киноленты, которая превращается в «папараць-кветку» — народный символ Беларуси, олицетворяющий единение и стремление вперед. Концепцию и дизайн предложил белорусский скульптор Павел Войницкий.

Ведущими торжественной церемонии стали Сергей Жбанков, актер театра и кино, и Ольга Водчиц, актриса и телеведущая.



На торжественной церемонии награждения победителей присутствовали организаторы и дирекция кинопремии («Национальный центр современных искусств»), члены жюри, представители СМИ, творческие объединения и группы кинематографистов, режиссеры, продюсеры, сценаристы, актеры, народные артисты, киноакадемики и ветераны отечественного кинематографа. 17 декабря уютный зал Дома кино вместил более 500 гостей.





Организаторами первого республиканского конкурса «Национальная кинопремия Беларуси» стали Министерство культуры Республики Беларусь, Национальный Центр Современного Искусства, Минский городской исполнительный комитет, Республиканское унитарное предприятие «Национальная киностудия «Беларусьфильм», общественные объединения «Белорусский союз кинематографистов» и «Белорусская гильдия актеров кино». В подготовке церемонии награждения приняли участие главный режиссер Дома кино Александр Богдан, художник-постановщик Вениамин Маршак, дизайнер Руслан Найден.