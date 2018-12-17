Апелляционный суд постановил, что решение белорусского суда по «делу сына Азаренко» не имеет силы

Апелляционный суд США принял сторону Билли Маккига, отца сына Виктории Азаренко Лео, и постановил, что решение белорусского суда не может быть решающим в споре за опекунство над ребенком.



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Как сообщает Metropolitan News-Enterprise , ранее судья Верховного суда Лос-Анджелеса Марк Эпштейн принял решение в пользу Азаренко, отметив, что постановление белорусского суда соответствует нормам UCCJEA («Единого закона об юрисдикции и защите прав опеки над детьми») и было принято до американского суда. К тому же Маккиг при этом является гражданином Беларуси. Вскоре Билли подал апелляцию.

К сожалению для Виктории, одна деталь вынудила Апелляционный суд отменить решение Верховного суда Лос-Анджелеса. Дело в том, что по нормам UCCJEA Билли Маккиг должен был быть предупрежден о заседании белорусского суда, но он получил лишь повестку на место прописки в Минске, хотя сам еще за месяц до этого уехал в Лос-Анджелес, поэтому не имел никакой возможности узнать о заседании.

К слову, в белорусском суде не было и Виктории Азаренко, интересы которой отстаивала ее мама Алла Валентиновна. Тогда итогом рассмотрения дела стал вердикт в пользу теннисистки, а Билли Маккигу было разрешено посещать Лео в Минске.

Напомним, что вопрос об опекунстве над Лео решается уже полтора года. Пара рассталась летом 2017 года после ссоры в Лондоне.