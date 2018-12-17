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Исследование: грубые коллеги могут довести до бессонницы

18.12.2018 12:57 — Разное | KYKY  
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Ученые из Портлендского государственного университета провели исследование о связи отношений на работе и бессонницы. Они пришли к выводу, что грубости, «пассивная агрессия» со стороны коллег может ухудшить сон работника (вплоть до бессонницы) и испортить его отношения с женой/мужем, пишет «Нож». Результаты опубликовали в журнале Occupational Health Science.

В ходе исследования учёные опросили 305 добровольцев. В первой анкете их спрашивали о негативном опыте общения с коллегами: «Исключали ли вас из общего чата?», «Кто-нибудь заставлял вас чувствовать себя плохо на работе?» и так далее. Оказалось, что 98% опрошенных имели такой опыт, а 71% работников переживали грубости коллег в последние пять лет.

Второй опрос помог учёным проанализировать, как негативные отношения на работе портят жизнь сотрудника с его партнёром, третий − выявлял наличие у участников бессонницы. В итоге получилось, что конфликты на работе и размышления об этом в свободное время напрямую связаны с бессонницей − по крайней мере, с ухудшением сна. И иногда это беспокойство может передаваться партнеру.

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Ученые из Портлендского государственного университета провели исследование о связи отношений на работе и бессонницы. Они пришли к выводу, что грубости,...
 
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