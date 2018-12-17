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В Беларуси запустили 5G. Но лучше бы разобрались с 3G

18.12.2018 12:31 — Разное | KYKY  
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Инфраструктурный оператор beCloud запустил первые зоны 5G в Минске. Это пока только тестирование новой технологии, абоненты пользоваться сетью не могут. Пилотный проект включает три базовые станции в центральных районах Минска в диапазоне 3,5 ГГц, пишет TUT.by.

Проект разработали совместно beCloud и Ericsson Nikola Tesla. Базовые станцы могут передавать данные со скоростью около одного Гбит/с на одно устройство. Также в ходе проекта проверят, реально ли совместно использовать диапазон 3,5 ГГц с другими системами. 5G может быть болезен для промышленного интернета, беспилотного транспорта, видеоаналитики и многих других проектов. 

Неизвестно, когда в Беларуси запустят 5G-сеть для всех. Да и устройств, которые её поддерживают, у нас в стране ещё не продают. Напомним, что 5G − это новое поколение высокоскоростной передачи данных, продолжение развития предыдущих стандартов (GSM, 3G, 4G/LTE). Она обеспечит очень высокую скорость передачи данных и меньшие задержки в ходе этого процесса. 

В этом году 5G-сеть для обычных пользователей протестировали в США, но дальше всех продвинулась Южная Корея − 1 декабря три оператора запустили новую технологию, и к ней могут подключаться все желающие.

 
Теги: Минск
 
 
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Инфраструктурный оператор beCloud запустил первые зоны 5G в Минске. Это пока только тестирование новой технологии, абоненты пользоваться сетью не могут. Пилотный...
 
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