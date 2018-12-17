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Свислочское предприятие оштрафовано за нарушение сроков проведения внешнеторговых операций

18.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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ООО, учредителем которого является россиянин, за 2017-2018 годы реализовало пекинскую капусту на сумму свыше Br90 тыс. московской фирме и индивидуальному предпринимателю из Реутова Московской области. Однако сроки проведения внешнеторговых операций были нарушены - деньги за отгруженную в Россию продукцию своевременно на счет свислочского предприятия не поступили. 
 
 
В соответствии с указом Президента Беларуси от 27 марта 2008 года №178 "О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций" резиденты обязаны обеспечить завершение внешнеторговой операции в полном объеме при экспорте в срок не позднее 180 календарных дней с даты отгрузки товаров. Волковысским межрайонным отделом финансовых расследований составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.11.37 КоАП. По результатам его рассмотрения на свислочское предприятие наложен штраф в размере 0,1% от суммы незавершенной в установленной срок внешнеторговой операции за каждый день превышения срока (на сумму почти Br10 тыс.). К слову, штрафных санкций можно было бы избежать, если бы общество с ограниченной ответственностью заблаговременно обратилось в Национальный банк Беларуси за разрешением на продление срока завершения внешнеторговых операций.-
 
 
 
 
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Свислочское общество с ограниченной ответственностью оштрафовано за нарушение сроков проведения внешнеторговых операций. Факт несвоевременного поступления...
 
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