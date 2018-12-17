ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С 17 по 21 декабря в Костюковичском районе будет проведена «Неделя детской безопасности»

18.12.2018 — Разное | Голас Касцюкоушчыны  
Размер текста:
A
A
A

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей, а также в преддверии зимних школьных каникул на территории района в период времени с 17 по 21 декабря будет проведена «Неделя детской безопасности».

Уважаемые водители!

Не забывайте, что для перевозки детей до 12 лет обязательны детские удерживающие устройства. Штраф за неиспользование детского автокресла составляет до 4 базовых величин. В случае повторного нарушения в течение года – штраф от 2 до 8-ми базовых величин.

Будьте предельно внимательными за рулем, особую осторожность проявляйте при подъезде к школам, детским садам и местам возможного появления юных участников дорожного движения. Будьте внимательны, подъезжая к пешеходным переходам.

Уважаемые взрослые!

Ежедневно напоминайте детям о мерах безопасности, объясняйте, как правильно вести себя на дороге. Помните: ваш личный пример является главным фактором в безопасном поведении вашего ребенка на дороге.

Госавтоинспекция.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей, а также в преддверии зимних школьных каникул на территории района в период
 
Новости дня
Новости разные
 
Исследование: грубые коллеги могут довести до бессонницы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика