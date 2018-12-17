С 17 по 21 декабря в Костюковичском районе будет проведена «Неделя детской безопасности»

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей, а также в преддверии зимних школьных каникул на территории района в период времени с 17 по 21 декабря будет проведена «Неделя детской безопасности».

Уважаемые водители!

Не забывайте, что для перевозки детей до 12 лет обязательны детские удерживающие устройства. Штраф за неиспользование детского автокресла составляет до 4 базовых величин. В случае повторного нарушения в течение года – штраф от 2 до 8-ми базовых величин.

Будьте предельно внимательными за рулем, особую осторожность проявляйте при подъезде к школам, детским садам и местам возможного появления юных участников дорожного движения. Будьте внимательны, подъезжая к пешеходным переходам.

Уважаемые взрослые!

Ежедневно напоминайте детям о мерах безопасности, объясняйте, как правильно вести себя на дороге. Помните: ваш личный пример является главным фактором в безопасном поведении вашего ребенка на дороге.

Госавтоинспекция.