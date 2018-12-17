Недостаточно антисоветский. Почему «Собибор» Хабенского не получит «Оскар»?

Попытка российских кинематографистов добраться до статуэтки «Оскар» в очередной раз обернулась неудачей. Фильм Константина Хабенского «Собибор» не был включен в шорт-лист из девяти кандидатов на номинацию в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Вместо «Собибора» в шорт-лист попала «Айка»

Таким образом, киноизложение истории подвига советского лейтенанта Александра Печерского, организовавшего побег из нацистского лагеря Собибор, выбывает из гонки за награду.

В список тех, кто претендует на номинацию, вошли «Магазинные воришки» японского режиссера Хирокадзу Корээды, мексиканский фильм «Рим» Альфонсо Куарона, картина поляка Павла Павликовского «Холодная война», ливанская лента «Капернаум», «Never Look Away» из Германии, фильм из Дании «Виновен», картина из Колумбии «Birds of Passage».

Девятый претендент — единственный фильм, представляющий постсоветское пространство — «Айка» режиссера Сергея Дворцевого. Завяленная от Казахстана лента претендовала на «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, а совсем недавно выиграла Гран-при токийского кинофестиваля Filmex. Исполнительница главной роли Самал Еслямова в Каннах получила награду за лучшую женскую роль. «Айка» — это драма из жизни киргизской девушки, которая нелегально трудится в Москве. Она рожает ребенка, оставляет его в больнице, а потом предпринимает отчаянные попытки вернуть его.

«Превращение из советского человека в человека нормального»

Вне всяких сомнений, картина Сергея Дворцевого достойна попадания не только в шорт-лист, но и в число номинантов.

Но нельзя сказать и о еще одной тенденции — очередная попытка российских кинематографистов понравиться американцам обернулась неудачей.

Напомню слова Константина Хабенского, приведенные в материале о картине «Собибор»: «Мне было важно показать момент перелома, превращения из советского человека в человека нормального. В чем отличие? У советского общественное стоит превыше личного. Но, пройдя через ужасы и боль, офицер обращает внимание на женщину, которая его любит. И вот в пиковой сцене — во время вечеринки в лагере, где над заключенными издевались, где их убивали, Печерский превращается в человека нормального. Это такая страшная ночь рождения нового мира. Когда уже приперло и отступать некуда. И когда он признается в любви женщине, что несвойственно советскому человеку в погонах, у него за спиной появляются крылья. И это дает какую-то легкость в тяжелом решении о побеге».

То есть автор картины сознательно пошел на то, чтобы реально переделать настоящего советского героя так, чтобы он смог понравится взыскательной западной публике, которая твердо знает, что все советское очень плохо.

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Звягинцев указывает путь

Ранее АиФ.ru писал: «Фильм талантливого мастера Константина Хабенского действительно не о реальном Печерском. Он об истории в том виде, в каком она может именно сегодня понравиться западной публике, способной вручить за «Собибор» различные призы и награды».

И вот ведь как получается — столько усилий, и все напрасно. «Собибор» не попадает в шорт-лист. Ровно так же, как туда не попала «Девятая рота» Федора Бондарчука, где реальный подвиг советских солдат в Афганистане был поставлен с ног на голову. Точно так же, как не взяли даже в шорт-лист пародию на Великую Отечественную войну под названием «Утомленные солнцем 2: Цитадель» от Никиты Михалкова. Точно так же, как прокатили «Сталинград» опять-таки Бондарчука, где герои воюют не за родину, а за Катю, а немцы рассуждают о многоруких шлюхах.

И чем больше мы коверкаем на экране собственную историю, чем больше пытаемся понравиться, тем дальше мы от наград.

Правда, не совсем. На какую именно ступень оплевывания собственной страны и собственного народа надо опуститься, чтобы сегодня, имея российский паспорт в кармане, претендовать на «Оскар»?

И даже в представляющем Казахстан фильме Сергея Дворцевого просматривается сюжет, идеологический с точки зрения современного Запада — несчастная девушка из Киргизии мучается ни где-нибудь, а в уничтожающей все живое столице Мордора.

Чем больше унижений, тем меньше уважения

Константин Хабенский, кажется, сделал все, что можно — от реального советского офицера он почти ничего не оставил, объявив об этом во всеуслышание. Но этого мало. Почему Печерский у него, к примеру, не справляет нужду на портрет Сталина, не осуждает аннексию Прибалтики и не заявляет о том, что желает убежать к американцам? Никаких полумер — унижаться, так по полной, с покаянием на коленях. Иначе никакого «Оскара» вам не видать.

Парадокс ситуации в том, что отечественное кино куда больше уважали в те времена, когда оно шло своим путем, не пытаясь понравиться западной публике.

Владимир Меньшов снимал картину «Москва слезам не верит», не пытаясь угодить членам Американский киноакадемии, и победил.

Не факт, конечно, что победил бы сейчас, поскольку влияние идеологии на «Оскар» за последние десятилетия выросло в разы. Она сегодня ставится выше собственно искусства.

Но это, в конце концов, их проблемы. Нам же уже пора разобраться с тем, как самим жить дальше. Не пора ли прекратить издеваться над собственной историей, перекраивая ее в кино с оглядкой на Запад? Пример «Собибора» доказывает, что так «Оскар» все равно не получить. Может, пора уже больше думать о собственных зрителях?