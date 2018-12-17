В Толочинском районе в ДТП погиб вратарь ФК «Витебск»

Авария произошла вечером 17 декабря.

На 543-м километре трассы М1 в Толочинском районе легковой автомобиль занесло на дороге, и он, вылетев на встречную полосу, врезался в эвакуатор.

В результате столкновения погибли вратарь футбольного клуба «Витебск» Андрей Щербаков, его супруга и шестилетний сын.

Второго ребёнка, который был в детском кресле, после столкновения выбросило из автомобиля. С травмой ноги трёхлетнего ребенка доставили в Кохановскую районную больницу, пишет БЕЛТА .

Андрей Щербаков - воспитанник школы витебского футбола. В 2011 году он в составе БАТЭ завоевал золотые медали чемпионата Беларуси и стал обладателем Суперкубка страны. В 2016 году вратарь вернулся в «Витебск».