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В Толочинском районе в ДТП погиб вратарь ФК «Витебск»

18.12.2018 13:15 — Разное | Аргументы и факты  
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В Толочинском районе в ДТП погиб вратарь ФК «Витебск»
УГАИ УВД Витебского облисполкома

Авария произошла вечером 17 декабря.

На 543-м километре трассы М1 в Толочинском районе легковой автомобиль занесло на дороге, и он, вылетев на встречную полосу, врезался в эвакуатор.

В результате столкновения погибли вратарь футбольного клуба «Витебск» Андрей Щербаков, его супруга и шестилетний сын.

Второго ребёнка, который был в детском кресле, после столкновения выбросило из автомобиля. С травмой ноги трёхлетнего ребенка доставили в Кохановскую районную больницу, пишет БЕЛТА.

Андрей Щербаков - воспитанник школы витебского футбола. В 2011 году он в составе БАТЭ завоевал золотые медали чемпионата Беларуси и стал обладателем Суперкубка страны. В 2016 году вратарь вернулся в «Витебск».

 
Теги: Витебск
 
 
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В результате столкновения погибли три человека: вратарь футбольного клуба «Витебск» Андрей Щербаков, его супруга и шестилетний сын.
 
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