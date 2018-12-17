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Депутаты приняли в первом чтении проект бюджета Беларуси на 2019 год

18.12.2018 13:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Депутаты приняли в первом чтении проект бюджета Беларуси на 2019 год
Фото из открытых источников

Как пояснил первый заместитель министра финансов Юрий СЕЛИВЕРСТОВ, доходы по проекту бюджета на 2019 год предусматриваются в сумме Br23,6 млрд (100,8% к ожидаемому исполнению 2018 года).

Депутаты приняли в первом чтении проект бюджета Беларуси на 2019 год Каков основной источник пополнения бюджета в Беларуси?

Основные источники налоговых доходов республиканского бюджета - НДС, акцизы, налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности. Расходы сформированы в сумме Br21,9 млрд (105,1% к ожидаемому исполнению 2018 года). Профицит составит Br1,7 млрд.

В 2019 году сохранится социальная направленность расходов бюджета. В приоритете финансирование образования и здравоохранения. Предусмотрено формирование семейного капитала в сумме Br343,2 млн. Значительную часть в бюджете составят расходы на оплату труда, пенсии, стипендии, пособия, другие выплаты, средства на выполнение государственных социальных стандартов.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Палата представителей приняла сегодня в первом чтении проект республиканского бюджета Беларуси на 2019 год.
 
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