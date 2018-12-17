Кофе, обеды и билеты в кино: что белорусы оплачивают с помощью Samsung Pay

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Почему Samsung Pay удобнее обычной бесконтактной оплаты? Тут все довольно просто: вместо огромного кошелька с десятками платежных и дисконтных карт за все покупки можно рассчитываться просто смартфоном. В приложении можно привязать не только банковские карточки, но и карты лояльности самих магазинов.

«Для того, чтобы оплатить карточкой, ее сначала надо найти (что особенно непросто, если речь идет о женской сумочке), а телефон всегда под рукой. – делится впечатлениями Екатерина Буховецкая. – Надо признаться, что мы скорее вернемся домой за забытым телефоном, чем за забытой карточкой. А если учесть, что с помощью Samsung Pay можно платить и в терминалах, не поддерживающих технологию бесконтактной оплаты, то будьте уверены, что забытая дома карта не станет проблемой».