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Концерт ко Дню инвалидов прошел в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.

18.12.2018 — Разное | Soligorsk News  
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4 декабря 2018 12:01 2544

Концерт ко Дню инвалидов прошел в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Марк Новицкий

Стало уже доброй традицией ежегодно третьего декабря в День инвалидов Республики Беларусь проводить мероприятия, посвящённые этой дате. Международный день инвалидов установлен 3 декабря каждого года Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году на 47-й сессии. Генеральная Ассамблея призвала все государства и международные организации сотрудничать в проведении этого дня.

Концерт ко Дню инвалидов прошел в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Концерт ко Дню инвалидов прошел в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.

3 декабря на базе ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» был организован благотворительный концерт «Мы дарим Вам тепло своих сердец…», посвященный Международному Дню инвалидов. Организаторами мероприятия выступил ГУ «Дворец культуры г. Солигорска».

Концерт ко Дню инвалидов прошел в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Концерт ко Дню инвалидов прошел в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.

Именно люди с инвалидностью доказывают, что в жизни нет ничего невозможного. Те, кому судьба послала сложные испытания, несмотря на свой недуг, живут, работают, создают семьи, занимаются любимым делом.

Концерт ко Дню инвалидов прошел в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Концерт ко Дню инвалидов прошел в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Концерт ко Дню инвалидов прошел в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.

Это мероприятие всегда собирает неравнодушных солигорчан, для которых милосердие – это не просто слово, а образ жизни. Образ жизни, который требует особых качеств от человека. Но прежде всего сострадания и желания помочь тем, кто волею судьбы и обстоятельств оказался в тяжелой жизненной ситуации.

Концерт ко Дню инвалидов прошел в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Концерт ко Дню инвалидов прошел в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.

С приветственным словом к присутствующим от имени владыки Антония обратился секретарь Слуцкого епархиального управления, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы д.Чижевичи, протоиерей Николай Лабынько.

Концерт ко Дню инвалидов прошел в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.

Массу положительных эмоций доставил зрителям танец «Вальс французкий» в исполнении молодых инвалидов Лукьяненко Анны и Кривальцевича Анатолия, которые в концертный номер вложили частичку своей души.

Концерт ко Дню инвалидов прошел в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.

Зрителей впечатлили выступления самодеятельных артистов Дворца культуры г. Солигорска. Бурные аплодисменты и овации звучали в адрес: Галины Машко, Галины Петрович, Станислава Воронько, Светланы Атопкиной, Николая Холода, Кристины Кисличук, Татьяны Зинуковой, трио «ОДУВАНЧИКИ» Народного хора народной песни «Родный напев». Великолепные хореографические номера всем присутствующим подарили ОАТ «Искорка» (руководитель Наталья Матросова) и КСЭТ «Адреналин» (руководитель Жанна Саланович).

Концерт ко Дню инвалидов прошел в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Концерт ко Дню инвалидов прошел в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Концерт ко Дню инвалидов прошел в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Концерт ко Дню инвалидов прошел в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Концерт ко Дню инвалидов прошел в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.
Концерт ко Дню инвалидов прошел в Солигорске. ФОТОРЕПОРТАЖ.

Ярким и незабываемым стало выступление Ивана Вавилова с шоу «Мыльных пузырей».

И в завершении хочется выразить слова благодарности всем выступившим, их родителям и гостям, которые помогли создать теплую и комфортную атмосферу концерта!

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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4 декабря 2018 12:01 2544 Концерт ко Дню инвалидов прошел в Солигорске....
 
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