

Музыканты – против наркотиков и СПИДа. В Солигорске прошел традиционный рок-концерт. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Светлана Архипова

Уже давно заведено в начале декабря в Центре творчества детей и молодежи Солигорского района проводить рок-концерты. Много лет таким способом рок-музыканты нашего региона высказывают свою позицию, посвящая свое творчество борьбе с наркотиками и СПИДом.

«Серебряные струны» — так назывался концерт в этом году, на сцене ЦДТ выступили группы «Наше лето», «Йожкин кот!», «E`rose»( бывшая группа «CoffeeBreak»), «Точка возгорания». Последняя группа уже не впервой приезжает в наш город из соседнего Слуцка. Соло под гитару исполнил Виктор Алемасов.













Нужно было видеть, какая атмосфера царила в зале. Концерт получился интерактивным. Все зрители откликались: пели вместе с рок-музыкантами знакомые мелодии, танцевали прямо на местах, «подсвечивали» особенно трогающие их душу мелодии экранами мобильных телефонов. Несколько песен было исполнено на украинском языке.





















Чувствовалось, что в зале и на сцене были единомышленники, люди с похожими предпочтениями, любители музыки тяжелой, но с глубоким смыслом. Рокеры продемонстрировали свою позицию: альтернатив наркотикам много, и их увлечение роком – одна из них.

Концерт получился достойным и совершенно рокерским по энергетике. Молодцы, ребята!

Автор статьи и фото: Светлана АРХИПОВА.