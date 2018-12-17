ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Музыканты – против наркотиков и СПИДа. В Солигорске прошел традиционный рок-концерт.

18.12.2018 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

3 декабря 2018 15:32 2583

Музыканты – против наркотиков и СПИДа. В Солигорске прошел традиционный рок-концерт.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Светлана Архипова

Уже давно заведено  в начале декабря в Центре творчества детей и молодежи Солигорского района проводить рок-концерты.  Много лет таким способом  рок-музыканты нашего региона высказывают свою позицию,  посвящая свое творчество борьбе с наркотиками  и СПИДом.

Музыканты – против наркотиков и СПИДа. В Солигорске прошел традиционный рок-концерт.

«Серебряные  струны» —  так назывался  концерт в этом году,  на сцене ЦДТ выступили  группы «Наше лето», «Йожкин кот!», «E`rose»( бывшая группа «CoffeeBreak»),  «Точка возгорания». Последняя группа уже не впервой приезжает в наш город из соседнего Слуцка.  Соло под гитару исполнил Виктор Алемасов.

Музыканты – против наркотиков и СПИДа. В Солигорске прошел традиционный рок-концерт.
Музыканты – против наркотиков и СПИДа. В Солигорске прошел традиционный рок-концерт.
Музыканты – против наркотиков и СПИДа. В Солигорске прошел традиционный рок-концерт.

Нужно было видеть, какая атмосфера царила в зале. Концерт получился интерактивным. Все зрители откликались: пели вместе с рок-музыкантами знакомые мелодии, танцевали прямо на местах, «подсвечивали» особенно трогающие их душу мелодии экранами мобильных телефонов. Несколько песен было исполнено на украинском языке.

Музыканты – против наркотиков и СПИДа. В Солигорске прошел традиционный рок-концерт.
Музыканты – против наркотиков и СПИДа. В Солигорске прошел традиционный рок-концерт.
Музыканты – против наркотиков и СПИДа. В Солигорске прошел традиционный рок-концерт.
Музыканты – против наркотиков и СПИДа. В Солигорске прошел традиционный рок-концерт.
Музыканты – против наркотиков и СПИДа. В Солигорске прошел традиционный рок-концерт.

Чувствовалось, что в зале и на сцене были единомышленники, люди с похожими предпочтениями, любители музыки тяжелой, но с глубоким смыслом. Рокеры продемонстрировали свою позицию: альтернатив наркотикам много, и их увлечение роком – одна из них.

Концерт получился достойным и совершенно рокерским по энергетике. Молодцы, ребята!

Автор статьи и фото: Светлана АРХИПОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 декабря 2018 15:32 2583 Музыканты – против наркотиков и СПИДа. В Солигорске ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Продукт новогодний. Выбираем качественную красную икру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика