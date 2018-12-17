Под Смоленском Fiat с белорусами вынесло под фуры: две женщины погибли, водитель в реанимации

Граждане Беларуси попали в смертельную аварию под Смоленском. Об этом сообщили в белорусском посольстве в России.



УГИБДД УМВД России по Смоленской области

Смертельная авария произошла 17 декабря, около 17.05, на 374-м километре трассы Москва — Минск. По информации УГИБДД УМВД России по Смоленской области, 55-летний водитель Fiat ехал в направлении Минска, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двумя фурами Mercedes.

В следственном управлении УМВД России по Смоленской области рассказали, что водитель Fiat пытался уйти от столкновения с животным, которое внезапно выбежало на дорогу.

В результате ДТП две пассажирки легковушки (65 и 58 лет) от полученных травм умерли на месте происшествия. Водитель Fiat с тяжелыми травмами госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

Как сообщили в посольстве Беларуси в России, погибшие женщины и пострадавший мужчина — граждане Беларуси. Посольство предпринимает меры по информированию их родственников.