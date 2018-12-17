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В аварии под Солигорском погиб 93-летний мужчина

18.12.2018 13:32 — Разное | Аргументы и факты  
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В аварии под Солигорском погиб 93-летний мужчина
Фото из открытых источников

ДТП произошло рано утром 17 декабря вблизи деревни Чепели Солигорского района.

Volkswagen под управлением 27-летней девушки вылетел в кювет и перевернулся.  Водитель не справилась с управлением на скользкой заснеженной дороге, пишет БЕЛТА.

93-летний пассажир, который ехал на заднем сиденье автомобиля, получил множественные травмы и был госпитализирован. В реанимации спустя несколько часов 93-летний пассажир скончался.

В ходе следствия установлено, что пенсионер не был пристегнут ремнем безопасности.

По факту ДТП начата проверка.

 

 

 
 
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В ходе следствия становлено, что пенсионер не был пристегнут ремнем безопасности.
 
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